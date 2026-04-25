赤ちゃんのことが好き過ぎる大型犬が「どうしてもお世話したい」と母性爆発してしまい……。柵を設けても追いかける姿はYouTubeで大反響！記事執筆時点で20万回以上再生され、「ホントにずっと赤ちゃん追っててかわいいなぁもぉ」「弟を優しい眼差しで見守る姿が堪らなく尊い」といった声が寄せられました。

【動画：赤ちゃんが好き過ぎて、どうしてもお世話したい大型犬→柵を設けても…母性が爆発している光景】

赤ちゃんが気になって仕方がない！

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし（@husky-ichimi）」さまは、シベリアンハスキーの「いちみ」ちゃんとご家族の様子が更新されています。

最近、飼い主さんが赤ちゃんを産んだことで、いちみちゃんには小さな弟くんができたのだそう。そんな赤ちゃんのことが大好きないちみちゃん。お部屋に赤ちゃんがいると、気になって何度も覗きに行くほど母性が爆発しているのだとか！

また、ベビーエリアも完成したので、いちみちゃんはそちらも確認。しかし、チラッと確認すると、すぐに赤ちゃんの元へと戻ったといういちみちゃん。どうしても赤ちゃんの様子が気になってしまうようです。

もちろん、赤ちゃんが泣きだせば、今やっていることを中断してでも走って飛んでくるいちみちゃん。気分はもうお母さんです！

ベビーエリアに赤ちゃんが入ると…

そんな中、赤ちゃんが泣き出し、なかなか泣き止みません。すると……

なんといちみちゃん、隣に立っていたパパさんに「ちょっと、突っ立ってないで！」と言いたげな視線を送っていたのだとか！まるで夫婦のようなやりとりですね（笑）

そんな視線を受けたパパさん。そのまま立っているわけにはいきません！ベビーエリアに赤ちゃんを連れていき、お世話することに。しかし、ベビーエリアに赤ちゃんを連れて行かれてしまったことで、いちみちゃんが大暴走！

手の届かない場所に入ってしまった赤ちゃんを見て、「私も入れて！」と前足で柵を引っ掻き始めたのです！さらには柵を噛んで壊しそうになっているいちみちゃんを見て、ベビーエリアに入れてあげることに。

すると、ベビーエリアに入れたことにも大喜び！ベビーエリア内に体を擦り付けて自分の匂いを残していたといういちみちゃん。

母性と好奇心爆発な姿が話題に

その後、気が済むまで中にいてもらったそうですが、再び外に出た後も、赤ちゃんが中にいる間は近くを離れなかったいちみちゃんなのでした！

いちみちゃんの母性と好奇心が大爆発している様子は、YouTubeでも大きな話題に。コメント欄には「ホントにずっと赤ちゃん追っててかわいいなぁもぉ」「弟を優しい眼差しで見守る姿が堪らなく尊い」「見ていて癒されます♡」といった声が寄せられ、その姿に癒される人が続出しました！

そんなお姉さんになったいちみちゃんの様子は、YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし（@husky-ichimi）」さまでご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。