BE:FIRST、アコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より「GRIT」の映像公開

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BE:FIRSTが、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて国内最大規模で開催されたアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より「GRIT」のライブ映像をオフィシャルYouTubeで公開した。

■グループ初となるアコースティックライブ

エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。

日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演から、「GRIT」のライブ映像が公開された。

2025年5月に7枚目のシングルとしてリリースされた「GRIT」は、2000年代ヒップホップを現代に昇華させたアグレッシブなヒップホップチューン。アコースティック編成ならではのグルーヴをぜひ堪能しよう。。

なお、『MTV Unplugged: BE:FIRST』の模様は、4月26日19時よりMTV Japanにて放送される

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■番組情報

MTV Japan『MTV Unplugged: BE:FIRST』

04/26（日）19:00～

【関連番組】

MTV Japan『BE:FIRST Live from MTV』

05/10（日）19:00～20:00

MTV Japan『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2』

05/10（日）20:00～20:30

■【画像】BE:FIRSTのアーティスト写真

■関連リンク

『MTV Unplugged: BE:FIRST』詳細はこちら

https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/