高市首相が22年間乗り続けたスープラ

トヨタ博物館の公式Xは2026年4月23日、高市早苗首相が22年間乗り続けてきた通称「STスープラ」を特別展示すると発表しました。

【画像】ついにトヨタ博物館に登場！ これが、展示された「STスープラ」です

この車両は、高市首相が地元・奈良県で働いて貯めたお金で初めて購入したもので、ボディカラーが白の3代目「スープラ」になります。国会議員当選後も、運転手付きの車を利用する議員が多い中、高市氏は自らハンドルを握り、東京から奈良まで運転することもあったといいます。

大臣などの要職に就くようになり運転の機会が減った後も廃車にはせず、車両は納屋で保管されていました。その後、2022年2月から奈良トヨタでフルレストアが始まりました。

レストア完了後の2022年10月29日の復活式典では、高市氏自らが元愛車に乗り、パレードを実施しました。その後、このレストアが奈良トヨタ創業80周年事業の一環であったこと、また高市首相がかつて乗っていた車両であることから、イニシャルの「ST」を取って「STスープラ80」と命名され、奈良トヨタが管理する「まほろばミュージアム」に展示されていました。

トヨタ博物館での展示は4月23日から5月24日までの予定です。公式Xでは「高市首相が22年間大切に乗り続けられ、奈良トヨタがレストアした車両を特別展示いたします！」とアナウンスしています。

なおSNSでは「STスープラってなに？」と聞きなれない名前を不思議がる人や、「凄い！ 高市さんのスープラ展示」とトヨタ博物館での展示を喜ぶ人の反応もありました。