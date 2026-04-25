「男子高校生」が好きなお笑い芸人ランキング！ 2位は「サンドウィッチマン」、では1位は？
LINEリサーチは、男子高校生を対象に「男子高校生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」さんでした。
「ネタがおもしろいから」が7割強の高い割合で1位となり、トークやボケ・ツッコミの技術も高く評価されています。明るい人柄やコンビの仲の良さも、男子高校生から支持される理由となっているようです。
1位は、ピン芸人の「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」がいずれも5割台半ばの高い割合を占めています。ゲーム実況での天性のリアクションや、ハプニング満載の動画内容が支持を集めているようです。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：サンドウィッチマン
2位は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」さんでした。
「ネタがおもしろいから」が7割強の高い割合で1位となり、トークやボケ・ツッコミの技術も高く評価されています。明るい人柄やコンビの仲の良さも、男子高校生から支持される理由となっているようです。
1位：狩野英孝
1位は、ピン芸人の「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」がいずれも5割台半ばの高い割合を占めています。ゲーム実況での天性のリアクションや、ハプニング満載の動画内容が支持を集めているようです。
(文:All About ニュース編集部)