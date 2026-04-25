ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）は24日、2026年3月期の通期業績予想を上方修正した。経常利益は従来予想から67%増額されており、これを受けて夜間のPTSでは9.42%の上昇を記録した。

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上方修正の主な要因は、日本や北米における産業用ロボット向け需要が想定を上回ったことだ。主力のロボット向け減速機に加え、半導体製造装置向けの売上も好調に推移しており、投資家のセンチメントは強気に傾いている。

今回の上方修正は、一旦の発表をもって材料としての新鮮さが薄れる性質を持つ。追加情報の供給源が次回の決算発表まで限られるため、短期間で株価に織り込まれやすく、出尽くしやすい材料と言える。

一方で、宇宙開発やロボット量産化というテーマは、続報が出やすい材料である。SpaceXやテスラに関連する新たな動向が伝わるたびに、思惑が再燃する余地を多分に残している。

●需給の好転が示唆する踏み上げの可能性

週明けの寄り付きにおいて、空売りの買い戻しを巻き込んだ踏み上げが発生する可能性がある。夜間のPTSで大幅なギャップアップを記録した事実は、直近の調整局面で売りを仕掛けていた層にとって強い買い戻しの圧力となる。

また投資家の評価が、単なるテーマ株から実利を伴う成長株へと質的に変化している気配が見て取れる。宇宙関連ミッションでの実績というブランド力に加え、今回の利益率改善という事実がプレミアムを正当化する根拠となっている。

急騰後の利益確定売りを、新規の押し目買いがどこまで吸収できるかが今後のトレンドを左右するだろう。

■今後の焦点と市場の条件

今後の焦点は、年初来高値である4,935円を明確に突破できるかにある。

好業績を背景とした資金流入が継続すれば、5,000円台を固めるシナリオが浮上するだろう。一方で、利食い売りが先行し、高値を更新できない場合は、しばらくボックス相場が継続する可能性に注意が必要だ。