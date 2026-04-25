元NMB48・上西怜、大胆なバニーガールやチャイナドレスコスプレ披露 風呂場に寝そべるショットも… 特典写真が公開 5月9、10日に写真集発売イベント
元NMB48の上西怜（24）が、5月9、10日に都内で開催する『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』発売記念イベントに登場する。このイベントの特典写真が25日までに公開された。
【写真】風呂場に寝そべり…露出の激しい上西怜
アニメやコスプレが大好きで、『S Cawaii!』の連載でもさまざまな衣装とシチュエーションでお届けしている上西。全編コスプレをテーマにした挑戦的な写真集『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』が発売されている。
5月9日に紀伊國屋書店新宿本店で、5月10日にTSUTAYAEBISUBASHIで開催する発売記念イベントの特典写真が公開され、大胆なバニーガールやチャイナドレスのコスプレ姿や風呂場に寝そべるショットも披露された。
【写真】風呂場に寝そべり…露出の激しい上西怜
アニメやコスプレが大好きで、『S Cawaii!』の連載でもさまざまな衣装とシチュエーションでお届けしている上西。全編コスプレをテーマにした挑戦的な写真集『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』が発売されている。
5月9日に紀伊國屋書店新宿本店で、5月10日にTSUTAYAEBISUBASHIで開催する発売記念イベントの特典写真が公開され、大胆なバニーガールやチャイナドレスのコスプレ姿や風呂場に寝そべるショットも披露された。