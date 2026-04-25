歌手の小林幸子が２５日、千葉市の幕張メッセで行われた日本最大級のインターネットの祭典「ニコニコ超会議 ２０２６」に出演。全身に桜の花びらをまとった姿で「千本桜」を熱唱した。

小林は会場内に設置された盆踊りブースの「超ネオやぐら」に降臨。「ラスボス！」「幸子さま〜！」のという歓声に「元気だった〜？」と手を振りながら応じると、この日のために特注したドレス＆ヘッドドレスを身につけ、桜の化身「花咲かばあさん」の姿に変身「枯れ木に花を咲かせましょう！」と呼びかけた。

会場を埋め尽くしたファンを前に、「和楽 千本櫻」「千本桜」を続けて披露。圧巻のパフォーマンスを見せた。会場にはファンに混じり、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔の姿も。小林が「翔ちゃんが見に来てくれてるって」と水を向けると、跳びはねながら手を振ってアピールした。

小林が着用した、桜の造花を大胆にあしらったヘッドドレスは、京都在住の花結い師・ＴＡＫＡＹＡ氏に依頼した品。重さは約１キロだといい、「紅白とか、衣装は結構重たいものをずっと使ってきましたけど、（今回は）軽くてびっくりしました」と出来栄えを絶賛した。

イベントでは、この日の衣装姿を完全に再現した特注のフィギュアを５体販売。３Ｄプリンターで作製し、高さ３０センチほどで１体１２万円という高額ながら「びっくりしちゃって。大谷翔平さんならともかく、小林幸子で売れるのかと思ったら、もうさっき買ったって方がおられて」と明かし、「うれしいですね」と笑みを浮かべた