»¥ËÚvs¤¤¤ï¤ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[4.25 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè12Àá](¥×¥ì¥É)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:À¥ÅÄµ®¿Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ]
ÀèÈ¯
GK 24 ÅÄÀîÃÎ¼ù
DF 2 ¹âÈøÎÜ
DF 3 ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å
DF 15 ²ÈÀôÎç°Í
DF 47 À¾Ìî¾©ÂÀ
MF 11 ÀÄÌÚÎ¼ÂÀ
MF 18 ÌÚ¸ÍÉ¢Ëà
MF 22 ¥¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¦¥µ¥Õ¥©
MF 27 ¹ÓÌîÂóÇÏ
MF 31 ËÙÊÆÍªÅÍ
FW 20 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ð¥«¥è¥³
¹µ¤¨
GK 1 ¿ûÌî¹§·û
DF 39 Àî¸¶ñ¥ÅÍ
DF 50 ±º¾å¿Îµ³
DF 55 R. Umetsu
MF 13 ËÙÊÆÍ¦µ±
MF 14 ÅÄÃæ¹î¹¬
MF 16 Ä¹Ã«ÀîÎµÌé
MF 35 ¸¶¹¯²ð
FW 23 Âç¿¹¿¿¸ã
´ÆÆÄ
Àî°æ·òÂÀ
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 3 ±óÆ£Î¿
MF 10 À¾Ã«Î¼
MF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 14 »³¸ýÂçµ±
FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿
MF 2 º£ÌîÂ©¿á
MF 7 ÃæÅç½Ø
MF 28 µ×±ÊÎÜ²»
MF 40 ±ÊÌÚÎ¼ÂÀ
FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:À¥ÅÄµ®¿Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ]
ÀèÈ¯
GK 24 ÅÄÀîÃÎ¼ù
DF 2 ¹âÈøÎÜ
DF 3 ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å
DF 15 ²ÈÀôÎç°Í
DF 47 À¾Ìî¾©ÂÀ
MF 11 ÀÄÌÚÎ¼ÂÀ
MF 18 ÌÚ¸ÍÉ¢Ëà
MF 22 ¥¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¦¥µ¥Õ¥©
MF 27 ¹ÓÌîÂóÇÏ
MF 31 ËÙÊÆÍªÅÍ
FW 20 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ð¥«¥è¥³
¹µ¤¨
GK 1 ¿ûÌî¹§·û
DF 50 ±º¾å¿Îµ³
DF 55 R. Umetsu
MF 13 ËÙÊÆÍ¦µ±
MF 14 ÅÄÃæ¹î¹¬
MF 16 Ä¹Ã«ÀîÎµÌé
MF 35 ¸¶¹¯²ð
FW 23 Âç¿¹¿¿¸ã
´ÆÆÄ
Àî°æ·òÂÀ
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 3 ±óÆ£Î¿
MF 10 À¾Ã«Î¼
MF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 14 »³¸ýÂçµ±
FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿
MF 2 º£ÌîÂ©¿á
MF 7 ÃæÅç½Ø
MF 28 µ×±ÊÎÜ²»
MF 40 ±ÊÌÚÎ¼ÂÀ
FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°