53歳・鈴木おさむ、「面白い写真が出てきた」24年前の妻・大島美幸との思い出写真を公開
元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。妻・お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）との24年前の写真をアップした。
【写真】「面白い写真が」24年前の妻・大島美幸との写真を公開した鈴木おさむ氏
鈴木氏は「本日2026年4月25日、私、鈴木おさむは54回目の誕生日を迎えることができました。ありがとうございます。」と伝えた。そして「最近、写真を整理していたら、面白い写真が出てきました。僕と妻が結婚してすぐ、24年前ですね」とつづり、金髪に染めた鈴木氏と赤いフレームのメガネをかけた大島との写真を投稿した。
また「その時まだ生きていたおばあちゃん。確か94歳だったかな。そのおばあちゃんと会った時の思い出の写真です。僕は30歳。妻は22歳」と振り返った。「おばあちゃんには本当にお世話になりました」とし、続けて“おばあちゃん”との思い出をつづっていた。
【写真】「面白い写真が」24年前の妻・大島美幸との写真を公開した鈴木おさむ氏
鈴木氏は「本日2026年4月25日、私、鈴木おさむは54回目の誕生日を迎えることができました。ありがとうございます。」と伝えた。そして「最近、写真を整理していたら、面白い写真が出てきました。僕と妻が結婚してすぐ、24年前ですね」とつづり、金髪に染めた鈴木氏と赤いフレームのメガネをかけた大島との写真を投稿した。
また「その時まだ生きていたおばあちゃん。確か94歳だったかな。そのおばあちゃんと会った時の思い出の写真です。僕は30歳。妻は22歳」と振り返った。「おばあちゃんには本当にお世話になりました」とし、続けて“おばあちゃん”との思い出をつづっていた。