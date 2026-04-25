高木菜那、妹・美帆との2ショット「きっとこれが最初で最後です」
元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか、33）が25日、自身のインスタグラムを更新。妹で現役を引退したスピードスケートの高木美帆（※高＝はしごだか、31）との2ショットを公開した。
【写真】「きっとこれが最初で最後です」妹・美帆との2ショットを公開した高木菜那
菜那は美帆との写真とともに、きょうから放送される日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』（後10：00）に姉妹で出演することを報告。菜那が美帆を取材。「高木美帆が約27年間戦い続けたスケート人生の中での最後の1年。全てをかけて戦ってきた彼女の姿を追いかけました。オリンピックや引退レース。そして引退後の美帆の言葉など。姉の私だからこそ美帆が話してくれた事。聞けた言葉。想い。きっとあったのかな？と思います」と振り返った。
そして「それと!!高木姉妹があんなに素でテレビの前で会話するのはきっとこれが最初で最後です」とつづった。
【写真】「きっとこれが最初で最後です」妹・美帆との2ショットを公開した高木菜那
菜那は美帆との写真とともに、きょうから放送される日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』（後10：00）に姉妹で出演することを報告。菜那が美帆を取材。「高木美帆が約27年間戦い続けたスケート人生の中での最後の1年。全てをかけて戦ってきた彼女の姿を追いかけました。オリンピックや引退レース。そして引退後の美帆の言葉など。姉の私だからこそ美帆が話してくれた事。聞けた言葉。想い。きっとあったのかな？と思います」と振り返った。
そして「それと!!高木姉妹があんなに素でテレビの前で会話するのはきっとこれが最初で最後です」とつづった。