timelesz松島聡＆篠塚大輝、最新作『MOMENTUM』を語りつくす 『BACKSTAGE PASS』ロングインタビュー＆撮り下ろし掲載
8人組グループ・timeleszの松島聡と篠塚大輝が、27日発売の『BACKSTAGE PASS 2026年6月号』（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙巻頭に登場する。
【写真】女性たちにガチ審査されるtimelesz
29日にニューアルバム『MOMENTUM』をリリースするtimeleszは、8人体制になってから約1年。今号では、これまで築き上げてきた“timeleszらしさ”を掲げ、さらなる挑戦を感じさせる最新作について、松島と篠塚にインタビュー。1万5000字超えの濃厚なロングインタビューと撮り下ろしカットの数々が掲載された巻頭大特集となっている。
バックカバーには、5月13日にニューシングル「リフレイン」をリリースするシャイトープが登場。現在放送中のテレビアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマとして書き下ろした最新曲について語られたロングインタビューと、さわやかな撮り下ろしカットが詰め込まれたカラー14ページ大特集となっている。
そのほか、さまざまなアーティストが登場。ソロデビュー15周年の記念イヤーに突入したLiSAからは、特別な時の幕開けを告げるフルアルバム『LACE UP』が到着。LiSAらしく、そしてこの先に待つ未来への可能性が詰まった1枚について語られる。
ニューアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースした眉村ちあきのインタビューでは、精力的な楽曲制作やライブ活動、国内外アーティストとのコラボレーションなど、音楽と向き合い続けた2025年。すべての経験を糧に、さらにパワーアップした“新しい眉村ちあき”を刻んだ最新作について迫る。
また、崎山蒼志、muque、ミーマイナー、osage、OWV、OCTPATH、Hiromitsu Kitayama、ExWHYZ、SILENT SIRENを特集。連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』には黒坂優香子（SILENT SIREN）が登場する。
【写真】女性たちにガチ審査されるtimelesz
29日にニューアルバム『MOMENTUM』をリリースするtimeleszは、8人体制になってから約1年。今号では、これまで築き上げてきた“timeleszらしさ”を掲げ、さらなる挑戦を感じさせる最新作について、松島と篠塚にインタビュー。1万5000字超えの濃厚なロングインタビューと撮り下ろしカットの数々が掲載された巻頭大特集となっている。
そのほか、さまざまなアーティストが登場。ソロデビュー15周年の記念イヤーに突入したLiSAからは、特別な時の幕開けを告げるフルアルバム『LACE UP』が到着。LiSAらしく、そしてこの先に待つ未来への可能性が詰まった1枚について語られる。
ニューアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースした眉村ちあきのインタビューでは、精力的な楽曲制作やライブ活動、国内外アーティストとのコラボレーションなど、音楽と向き合い続けた2025年。すべての経験を糧に、さらにパワーアップした“新しい眉村ちあき”を刻んだ最新作について迫る。
また、崎山蒼志、muque、ミーマイナー、osage、OWV、OCTPATH、Hiromitsu Kitayama、ExWHYZ、SILENT SIRENを特集。連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』には黒坂優香子（SILENT SIREN）が登場する。