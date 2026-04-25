水垢に強いダイソー“魔法のジェル”（画像提供：はるりさん @haruri_souji_life ）

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　100円ショップ・ダイソーの「クエン酸ジェル」を紹介した動画がインスタグラムに投稿され、動画再生1万回超えの話題となっている（24日午後4時時点）。

【写真多数】「やっぱり優秀だった」水垢掃除の最強アイテム・ダイソーの“魔法のジェル”

　 “100均アイテムでできる簡単掃除”を紹介している、はるりさん（@haruri_souji_life）が「ついに再販！魔法のジェルがやっぱり優秀だった」と感激した様子で、クエン酸ジェルの使い方を紹介した。

　使い方は、蛇口の水栓のすき間など簡単には取れない汚れに、「クエン酸ジェル」を塗って30分放置。水垢だらけの水栓にも塗り拡げて、40分後に優しくこすって、しっかり洗い流して拭き取ると、汚れが取れてピカピカになるとのこと。

　風呂の鏡には、ジェルを塗り広げて、ダイソーのクロスで優しく磨き、シャワーで洗い流すと水垢が取れてきれいになることを伝授した。

　はるりさんは「ジェルだから使い勝手がよくて、キッチンやお風呂場で大活躍。前回ゲットできなかった方は、ダイソーアプリで在庫確認して探してみてね」と呼びかけている。