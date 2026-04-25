ダイソーの“魔法のジェル”が優秀 水垢掃除の最強アイテムでピカピカに大変身
100円ショップ・ダイソーの「クエン酸ジェル」を紹介した動画がインスタグラムに投稿され、動画再生1万回超えの話題となっている（24日午後4時時点）。
【写真多数】「やっぱり優秀だった」水垢掃除の最強アイテム・ダイソーの“魔法のジェル”
“100均アイテムでできる簡単掃除”を紹介している、はるりさん（@haruri_souji_life）が「ついに再販！魔法のジェルがやっぱり優秀だった」と感激した様子で、クエン酸ジェルの使い方を紹介した。
使い方は、蛇口の水栓のすき間など簡単には取れない汚れに、「クエン酸ジェル」を塗って30分放置。水垢だらけの水栓にも塗り拡げて、40分後に優しくこすって、しっかり洗い流して拭き取ると、汚れが取れてピカピカになるとのこと。
風呂の鏡には、ジェルを塗り広げて、ダイソーのクロスで優しく磨き、シャワーで洗い流すと水垢が取れてきれいになることを伝授した。
はるりさんは「ジェルだから使い勝手がよくて、キッチンやお風呂場で大活躍。前回ゲットできなかった方は、ダイソーアプリで在庫確認して探してみてね」と呼びかけている。
【写真多数】「やっぱり優秀だった」水垢掃除の最強アイテム・ダイソーの“魔法のジェル”
“100均アイテムでできる簡単掃除”を紹介している、はるりさん（@haruri_souji_life）が「ついに再販！魔法のジェルがやっぱり優秀だった」と感激した様子で、クエン酸ジェルの使い方を紹介した。
使い方は、蛇口の水栓のすき間など簡単には取れない汚れに、「クエン酸ジェル」を塗って30分放置。水垢だらけの水栓にも塗り拡げて、40分後に優しくこすって、しっかり洗い流して拭き取ると、汚れが取れてピカピカになるとのこと。
風呂の鏡には、ジェルを塗り広げて、ダイソーのクロスで優しく磨き、シャワーで洗い流すと水垢が取れてきれいになることを伝授した。
はるりさんは「ジェルだから使い勝手がよくて、キッチンやお風呂場で大活躍。前回ゲットできなかった方は、ダイソーアプリで在庫確認して探してみてね」と呼びかけている。