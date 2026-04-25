「千葉真一、南へ」 ［編］沖縄映画研究会

どんな映画も好きですが、「シャキッとしたい時」はアクション映画を観（み）ます。豪快な場面を純粋に楽しんできた少女時代。しかし役者になってからは、「アクション俳優」という存在そのものが放つエネルギーに感嘆し、さらに好きなジャンルになりました。

本書はアクション俳優千葉真一の出演作から、沖縄と台湾に関連する作品を抽出。論考5章とインタビュー2章の構成となっています。作品の時代背景や政治面の解説も素晴らしいのですが、やはり役者としては、海外で「サニー・チバ」の名で知られた、人柄が垣間見えるインタビュー部分に夢中になりました。

特に2016年、中島貞夫監督との沖縄での対談を収録した第2章。制作本数の多かった昭和後期、「勢い」で乗り切った撮影秘話の数々に、驚きと笑いが広がります。

また書名から期待していた「沖縄やくざ戦争」の裏話。千葉さん演じる国頭正剛の死に様（銃撃を受け何度も回転、最後は転倒の反動からあわや倒立という、身体制御が光る唯一無二の絶命ぶり）についてのご本人の思い入れを知り、嬉（うれ）しくなりました。

さらに、1980年代以降の時代劇衰退について。時代劇の醍醐味（だいごみ）とされる「勧善懲悪要素」はウェスタン映画由来であり、本来の「日本のチャンバラ」は全く異なる死生観だったそうで、これについては勉強し直そうと詳細をメモ。

殺陣師（たてし）の入る撮影は出演のない場面でも見学させてもらう私ですが、当時の撮影に参加してみたかった、と痛感する話ばかりでした（ちなみに予算と人手の問題だけは時代を超えた共通項）。

俳優以前、オリンピックを目指す体操選手であった千葉さんは、世界進出の前も後も、目の前のことに真剣でした。

「コスパ・タイパ」とは対極の「鍛錬・研鑽（けんさん）」の先にしかない物語。アクション作品の根底を支える精神性は、覚えておきたいものです。

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研究会は2017年設立。世良利和、名嘉山リサ、藤城孝輔の3氏をはじめ、映画監督、プロデューサー、批評家などが会員。