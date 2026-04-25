透けてる…！TWICE・モモ、インナー見えの大胆ドレス姿にファン騒然「目のやり場に困る」

TWICEのモモが、抜群のスタイルを披露した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】モモ、“インナー見え”の大胆ドレス姿

公開された写真は、4月23日に六本木ヒルズ大屋根プラザで行われた『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアに参加した際のオフショットだ。

写真のモモは、赤のキャミソールワンピースを着用。シアー素材のワンピースからインナーが透けるデザインは、どこか艶やかな雰囲気を醸し出し、見る者の目を引く。また、大きく開いた胸元のデザインが、モモのグラマラスなスタイルを際立たせている。

この投稿を見たファンからは、「目のやり場に困る」「美しすぎる」「気絶しそう」「かわいすぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月25日・26日・28日には、海外アーティストとして初めて国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行う予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。