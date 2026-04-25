【義母「ウナギ弁当あげない！」】結論にスッキリ！今後は心おきなく断れる＜第13話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第13話 ウナギ最高！気持ちはスッキリ
【編集部コメント】
シホさん、いいですね！ とても清々しい顔をしています。今までなんだかんだ言いながらも、大きな波風を立てないように寄り添っていた自分が馬鹿らしくなってきたのでしょう。お義母さんは結局、シホさんのことを「自分の都合に合わせて動いてくれる存在」として見ていただけだったのかもしれません。そのことに気が付くと、こちらも気を遣わなくていいし、今後の関係も無理に続けなくてもよいと吹っ切れることができました。むしろ「ウナギ弁当を1食分だけ用意していてくれて、ありがとうーー！」と心からのお礼を言いたい気分だったのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第13話 ウナギ最高！気持ちはスッキリ
【編集部コメント】
シホさん、いいですね！ とても清々しい顔をしています。今までなんだかんだ言いながらも、大きな波風を立てないように寄り添っていた自分が馬鹿らしくなってきたのでしょう。お義母さんは結局、シホさんのことを「自分の都合に合わせて動いてくれる存在」として見ていただけだったのかもしれません。そのことに気が付くと、こちらも気を遣わなくていいし、今後の関係も無理に続けなくてもよいと吹っ切れることができました。むしろ「ウナギ弁当を1食分だけ用意していてくれて、ありがとうーー！」と心からのお礼を言いたい気分だったのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子