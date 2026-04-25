石橋凌、波瑠（ルナ）と“過去”に深いつながりのある謎の人物 『月夜行路』追加キャスト
俳優の石橋凌が、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）に追加キャストとして出演することが発表された。第5話以降、波瑠演じる野宮ルナの回想シーンで度々登場する謎めいた男性を演じる。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
石橋が演じるのは、ルナの回想シーンで登場する謎めいた男性。ルナの過去と深いつながりのある人物なのだが、一体何者なのか。石橋は、「これまでにない珍しくユニークなドラマに今後の展開が楽しみです」と期待のコメントを寄せた。
石橋の登場を前に、29日の第４話では、いよいよ“最終章”となる大阪旅が放送される。わずかな手掛かりをもとに大阪の街を奔走し、“元カレ”を探すルナと涼子。“佐藤”姓の店や会社を片っ端から訪ね歩くが、膨大なリストも残り3軒となった。そんな中、2人の前に23年前からタイムワープしてきたかのような、当時の面影を宿した青年・奏（作間龍斗／2役）が現れる。彼に連れられて木造住宅へ向かうが、そこに待ち受けていたのは、かつてカズトが別れを告げた時に傍らにいた「あの女性」だった。彼女の口から語られる、23年の歳月を超えた驚きの真実とは…。
■石橋凌 コメント
最初、本作は女性2人が中心の話と聞き、個人的に勝手に頭を過ったのが女性版バディムービーの｢テルマ＆ルイーズ｣でした。台本を頂き、文豪の名作からヒントを得て事件を次々に解決していくという、これまでにない珍しくユニークなドラマだなと興味を持ちました。今後の展開が楽しみです。皆さん、どうぞご期待ください！
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナという、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
石橋の登場を前に、29日の第４話では、いよいよ“最終章”となる大阪旅が放送される。わずかな手掛かりをもとに大阪の街を奔走し、“元カレ”を探すルナと涼子。“佐藤”姓の店や会社を片っ端から訪ね歩くが、膨大なリストも残り3軒となった。そんな中、2人の前に23年前からタイムワープしてきたかのような、当時の面影を宿した青年・奏（作間龍斗／2役）が現れる。彼に連れられて木造住宅へ向かうが、そこに待ち受けていたのは、かつてカズトが別れを告げた時に傍らにいた「あの女性」だった。彼女の口から語られる、23年の歳月を超えた驚きの真実とは…。
■石橋凌 コメント
最初、本作は女性2人が中心の話と聞き、個人的に勝手に頭を過ったのが女性版バディムービーの｢テルマ＆ルイーズ｣でした。台本を頂き、文豪の名作からヒントを得て事件を次々に解決していくという、これまでにない珍しくユニークなドラマだなと興味を持ちました。今後の展開が楽しみです。皆さん、どうぞご期待ください！