《JR福知山線脱線事故21年》「レジリエンス（回復力）」とは？それぞれの人生で…三井ハルコさん
乗客106人が亡くなり、562人が重軽傷を負ったJR福知山線脱線事故は4月25日、発生から21年を迎えた。
当時大学生だった次女が事故車両の2両目で大けがをした、兵庫県川西市の三井ハルコさんがラジオ関西の取材に応じた。
昨年（2025年）12月、 事故車両を保存する施設が大阪府吹田市に完成した。施設は一般には非公開で、内部に入ることができるのは遺族や負傷者、また社員や運輸事業者の安全管理担当者らに限られている。
事故現場一帯に整備した追悼施設「祈りの杜」（兵庫県尼崎市）での車両保存を望む声もあったが、JR西日本は非公開とした理由を「非常にセンシティブで、興味本位で見られたくないから」としている。
三井さんがラジオ関西の取材や報道番組に出演し、思いを語るようになったのは事故から3年が経った2008年。遺族や負傷者が補償交渉や刑事・民事裁判など多くの課題と向き合っていた時期だ。これまでの取材に対し、事故車両についての発言を控えていた三井さんは重い口を開き、「非公開を続けることは避けてほしい。」と話した。一方で三井さん自身は保存施設を訪れていない。その理由は、「時間がすべてを解決してくれるわけではない。事故によって一度壊れた心、傷んだ身体は、そう簡単に元に戻らない。むしろ目に見えぬ“しこり”、無言の“苦しみ”として、重くのしかかっているから」。JR西日本によると、今年3月末までに遺族の約4割、負傷者の約1割が訪れたにとどまる。
1985年に起きた日本航空ジャンボ機墜落事故をめぐっては、羽田空港にある日航の社員研修施設「安全啓発センター」で事故機体の一部や乗客の遺品が展示されており、一般の見学も可能となっている。それは事故から21年後のことだった。JR福知山線脱線事故と同じく、人々の安全神話を根底から覆した大惨事だった。三井さんがかつて、羽田空港の日航安全啓発センターで見た事故機体は、あまりにもインパクトが大きかった。
「機体を見ることは、社会的な出来事として、安全への意識を喚起する“教科書”になり得るかも知れないが、その車両を目にすることによって、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に苦しむ人もいる。拙速に進めるものではなく、これからも議論を尽くすことが重要だ」と話す。
ある負傷者は、「私たち負傷者の意見も聞き入れてくれていた」と一定の評価もあるという。三井さんは、「遺品や車両についての議論がある程度活発になったのは、これまでJR西日本との衝突や話し合いがあったからではないか」とみている。
親元を離れている次女は、事故後しばらく、ラッシュアワーの電車に乗れない時期があった。今も一定区間をあえて乗らないようにしているという。 事故現場付近のことだ。 乗れないのではなく、「複雑な気持ちを抱え、意図的にその区間と自身との距離を置こうとしている」。ふだんは次女と事故の話をしないという三井さんだが、母親の目にはそう映るという。
そして、「会のメンバーの生きざまにも接していたから、我が娘に過度な干渉もなく、突き放すこともなくフラットな関係を持つことができた」と振り返る。
次女は独自のスタンスでレジリエンスを見出し、今を生きていくことに重きを置いている。
三井さんをはじめ、事故の負傷者と家族らの有志は、事故から約2か月経った2005年6月、それぞれの思いを話し、共有する「語りあい、分かちあいのつどい」をスタートさせた。
そして事故の2年後、2007年7月から「補償交渉を考える勉強会」を開催。その後、補償（賠償）交渉などが個別では対処しきれなくなったため、2008年2月に「JR福知山線事故・負傷者と家族等の会」を設立した。今年（2026年）4月で「つどい」が246回を重ねた。8月で250回を迎える。
こうした取り組みは、情報共有や補償交渉だけを目的にしていたのではない。
負傷者の回復過程はつらい。身体の回復は果たせても、心の傷は継続することも多く、「レジリエンス（立ち直る回復力、再起力）の過程で、孤独にならなければ」との思いから生まれたものだ。
事故から10年間は、考え方の相違や会の進め方、あり方で対立や反発もあった。毎年同じ行事を繰り返すが、1年として同じことはなかった。
国土交通省・被害者支援室との意見交換、事故の記憶を紡ぐ「空色の栞」の作成・配布、事故現場近辺を歩くメモリアルウォーク…そうした「場」の重要性を理解し、常にケアし続ける手間と時間が必要だ。
三井さんは運営面で心が折れそうになったこともあった。しかし、いつしか“荷下ろし”をしてくれたメンバーがいたことで、心が通じ合った。
負傷者の家族は事故の「当事者」と言えるのか、悩むこともある。三井さんの場合、次女は命を取り留め、いつでも会える状態だから、何とか乗り越えてきた。一方で、手術を繰り返す人、後遺症に苦しむ人もあり、またその家族も精神的・肉体的に壮絶な人生を歩んでいる。「家族や知人を失った方々の気持ちなどを思うと、自分は“当事者といえるのか？”という後ろめたさや負い目があったのも事実」と話す。
親元を離れている次女は、事故後しばらく、ラッシュアワーの電車に乗れない時期があった。今も一定区間をあえて乗らないようにしているという。 事故現場付近のことだ。 乗れないのではなく、「複雑な気持ちを抱え、意図的にその区間と自身との距離を置こうとしている」。ふだんは次女と事故の話をしないという三井さんだが、母親の目にはそう映るという。
そして、「会のメンバーの生きざまにも接していたから、我が娘に過度な干渉もなく、突き放すこともなくフラットな関係を持つことができた」と振り返る。
次女は独自のスタンスでレジリエンスを見出し、今を生きていくことに重きを置いている。
21年経った今も、どんどん発信し、広く伝え続けたい。JR西日本の社員の7割近くが事故後に入社している。今でも大小問わず事故は起きている。手放しで「安全になった」とは言えない状況だ。
「安心・安全な社会、再発防止...共通の目的がある。私たちが取り組むこと、加害企業であるJR西日本が取り組むべきこと、メディアが伝えること、行政ができること、専門家や学究者による検証・分析といったことが、バラバラではなくリンクすれば。 それもレジリエンスのあり方かも知れない」との考えは変わらない。
鉄道は性別、年代、さまざまな属性の人が利用し、それぞれの人生を乗せている。「鉄道の車内は社会の縮図かも知れない」と話す三井さん。だからこそ、「事故の負傷者、その人にしかわからない、その人にしか語れない生きざまがある」と訴え続ける。そして今年も「祈りの杜」で、静かに手を合わせる。