「遊んでニャー！」 ぷにぷにの肉球を披露

YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、子猫が飼い主さんとじゃれ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいくて美しい子猫！」「ふわふわ赤毛の奇跡の子猫」の声が続出しました。

注目を集めたのは「The Cutest Paws You’ve ever seen！」という動画。ふわふわの赤毛の子猫・ロナウドが、ベッドで仰向けになって寝転がっている様子から始まります。

【画像5枚】「ぐはっ！そんな目で見つめないで…！」これが“世界一かわいい”と絶賛された子猫です！

「誰か一緒に遊んでくれないかニャー？」と言わんばかりに小さな前足をバタバタさせるロナウド。小さな足にはとっても柔らかそうな肉球が見えます。そのぷにぷに具合は画面越しからも伝わるほど。

おなかをなでられて、まん丸のおめ目にキュン

飼い主さんにおなかを触られて、「くすぐったいニャ」とクリクリした目をさらにまんまるくするロナウド。飼い主さんはもふもふの毛の触り心地がたまらない様子で、しばらく優しくじゃれ合います。

飼い主さんとじゃれていると、毛玉のような丸い玉がやってきました。しかし、すぐに玉遊びに飽きたのかベッドにお座り。するとお母さん猫のアナベルがロナウドの後ろを通りかかります。まるで「子猫はどうしているかしら？」と気にかけているみたい。お母さんの愛情が伝わる温かなワンシーンですね。

「世界一美しい」 うっとり顔の子猫に称賛の嵐

お座りしているロナウドに、飼い主さんはそっと頭のふわふわの毛をなでなで。「気持ちいいニャ〜」と言っているような、うっとりした表情を浮かべていました。

動画のコメント欄には「世界一美しい子猫を見つけた！」「なんて素晴らしい肉球なんでしょう」といった称賛の声が続出。かわいすぎて癒やされる子猫の動画を、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。