８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが５月２７日にリリースする両Ａ面３ｒｄシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」の、表題曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ「ポケットモンスター」（テレビ東京系）エンディングテーマに決定。「アニポケ×きゅーすと盤」のジャケットが解禁された。

新曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマに決定したことを受け、これまできゅーすと盤で解禁されていた盤名を「アニポケ×きゅーすと盤」にアップデート。解禁されたアートワークは、キュートなピカチュウが描かれたスペシャルなデザインとなった。

また「アニポケ×きゅーすと盤」にはランダムで１枚カードが付属することが発表され、個別のメンバーカードにもアイドルになったピカチュウが描かれている。

初回限定盤、ＣＵＴＩＥ盤、ＳＴＲＥＥＴ盤には、スペシャルイベントに参加できるシリアルコードの封入が決定した。イベントでは、メンバーとのぷり撮影やＴｉｋＴｏｋ撮影会を実施予定。

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴは３月に韓国の人気音楽番組「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」（Ｍｎｅｔ）出演し、そのパフォーマンス動画が現在１０００万回再生を記録するなど、日本のみならずその活躍を世界へと広げている。