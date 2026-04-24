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「意外と知らない」子どものストレスを激減させる受験期の親の正しい関わり方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【中３ストレス】受験期の正しい関わり方3選」を公開した。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、受験を控えた子どもへの正しい関わり方と、ストレスを激減させるための秘訣を解説している。



動画では、中3の息子が炎症性腸疾患と診断された親からの相談を紹介。ストレスが病気を悪化させる要因になると知り、これまで「勉強しなさい」と叱り続けたことが影響したのではないかと悩む相談者に対し、道山は「ストレスは発症の原因ではないが、悪化の原因になると言われている」と説明。親として自分を責める必要はないとしつつも、今後の関わり方を見直す重要性を説いた。



具体的な対策として、道山は日頃から「愛情パラメーター」を上げておくことを提唱する。学校という社会で受けるストレスを唯一解消できるのが家庭であり、親は人に迷惑をかけることやルール違反以外は「一旦言わなくてもいい」と語った。また、子どもの要求をできるだけ聞き、親自身が笑顔で過ごすことが、家庭をリラックスできる環境にするポイントだと述べている。



さらに、ストレスの少ない受験の乗り切り方として「志望校は子どもの意思で決める」「勉強していなくても叱らない」「偏差値が高すぎる学校は選ばない」という3点を挙げた。「勉強しなくても行ける進路を決めておく」ことで、親の不安も減り、子どもを不用意に追い詰めることがなくなると指摘している。



子どもの心身の健康を守りながら受験期を乗り切るためには、学力の向上以上に安心できる家庭環境の構築が欠かせない。親の心構え一つで子どものストレスは大きく軽減できるという、子育て世代にとって非常に有益な知見が得られる動画である。