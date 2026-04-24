やさしくて懐かしい甘さの「サクぽふん ミルクシュガー」を実食！

まずご紹介するのは、2026年4月27日（月）から期間限定で登場する新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」。

台湾ドーナツをヒントに開発された商品で、軽やかな口当たりのドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、外側の「サクサク」食感を実現しています。そこに軽やかな生地の「ぽふん」食感が合わさることで生まれる、新しい食感体験が最大の魅力！

ラインナップは「ミルクシュガー」と「カスタードシュガー」の2種類。どちらも生地の食感をシンプルに味わえる、飽きのこない自然な甘さになっています。

ミルク風味のシュガーが合わさった「サクぽふん ミルクシュガー」

まずは「サクぽふん ミルクシュガー」から実食！ 手に取った瞬間から「なにこれ!?」と声が出てしまうような、サックサクのクッキーを思わせる質感に驚かされます。

口当たりのやさしさがとても心地よいです

ひと口かじると、サクサクッと小気味よい歯ごたえのあとに、中のふんわり軽やかな生地が口の中でほどけていく新食感！ “サクサク”と“ぽふん”をほぼ同時に味わえる感覚は、これまでのドーナツにはなかったもので、思わず「おっ」と声が出てしまうほど。

包み紙のデザインもかわいいです♪

ミルクシュガーの甘さは控えめで、どこかホッとするやさしい味わいが広がります。甘すぎないので朝ごはんや軽めのおやつにもぴったり！ 紅茶やコーヒーとの相性もよさそうです。

■「サクぽふん ミルクシュガー」

価格：テイクアウト 248円、イートイン 253円

エネルギー：1個あたり324kcal



ひと口でしっかりコクを感じる「サクぽふん カスタードシュガー」を実食！

「サクぽふん カスタードシュガー」

続いては「サクぽふん カスタードシュガー」。黄色みがかったカスタードシュガーが全体にまぶされていて、見た目からも風味豊かでおいしそうな雰囲気が伝わってきます。

甘いドーナツが好きな方は、ぜひこちらを！

ミルクシュガーと同じ“サクぽふん”生地なのに、シュガーが変わるだけで印象がガラリと変化！ ミルクシュガーに比べて、よりしっかりとした甘みとカスタードならではのコクが感じられます。

ひと口で「あっ、カスタードだ！」とわかる濃厚なうま味は、満足感もたっぷり。2種食べ比べてみると、それぞれの個性がはっきりしていて、どちらを選ぼうか迷ってしまうほどです。

■「サクぽふん カスタードシュガー」

価格：テイクアウト 248円、イートイン 253円

エネルギー：1個あたり324kcal



濃厚マンゴー×さわやかグレフル「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」を実食！

お次にご紹介するのは、これからの暑い季節に向けて同じく4月27日（月）から登場する「シャリもぐフルーツフローズン」。

世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンクで、商品名の「シャリもぐ」はそのまま食感を表現したもの。フルーツ味の氷の“シャリシャリ感”と、果肉やフルーツゼリーの“もぐもぐ感”を一度に楽しめる、まさに“食べるドリンク”です♪

見た目も涼しけな「シャリもぐ」シリーズ

ラインナップは、香港の定番デザート「ヨンジーガムロ（楊枝甘露）」をヒントにしたものと、台湾の定番デザート「フォンリービン（鳳梨冰）」をヒントにしたものの2種類。どちらも具材がたっぷりで、ひと口飲む（食べる？）たびに果肉やゼリーがごろっと口に飛び込んでくる満足感が魅力です。

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」

まず「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」から実食！ パールタピオカ、マンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーの“もぐもぐ食感”に、マンゴー味の氷の“シャリシャリ食感”、さらに隠し味のココナッツミルクが重なった一杯です。

とにかく果実がいっぱい入っています！

ひと口飲んで（食べて？）みると、思った以上にしっかりとしたシャリシャリ感にびっくり！ そしてマンゴーの甘さとグレープフルーツの酸味が、砂糖系のわかりやすい甘さではなく、フルーツそのものの自然な風味として広がっていくのが印象的です。

ココナッツミルクが全体をまとめる役割を果たしていて、南国デザートの雰囲気たっぷり♪

■「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」

価格：テイクアウト 680円、イートイン 693円

エネルギー：1杯あたり182kcal



パイン＆ナタデココでさっぱり！「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」を実食！

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」

お次は「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。台湾の定番デザート「フォンリービン」をヒントに、角切りパイナップル、パインゼリー、ナタデココの“もぐもぐ食感”と、パイン味の氷の“シャリシャリ食感”を組み合わせた1杯です。

果実のさわやかな酸味は夏にぴったり！

こちらはパイナップルとパインの酸味がしっかりきいていて、ヨンジーガムロよりもさっぱりとした仕上がり。ゴロゴロ入った角切りパインの果肉感と、ナタデココのコリコリした独特の歯ごたえがアクセントになっていて、食べていて飽きません。暑い日に汗をかいた体にスッとしみていくさわやかさは、まさに夏の救世主！

どちらの「シャリもぐ」も、具材がたっぷり入っているので最後までフルーツやゼリーが残るくらいゴロゴロ！ 最後にストローで吸い込むのはちょっぴり苦労しましたが、それも“食べるドリンク”ならではの楽しさかもしれません。

■「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」

価格：テイクアウト 680円、イートイン 693円

エネルギー：1杯あたり242kcal



ドーナツ×ドリンクで"新感覚"を全部楽しもう！

今回ご紹介した「サクぽふん」2種と「シャリもぐフルーツフローズン」2種は、どちらも“食感”という切り口で新しい驚きを届けてくれるラインナップでした。素朴でやさしい甘さの「サクぽふん」と、さっぱりフルーティーな「シャリもぐ」を組み合わせれば、口直しにもなって交互にどんどん食べ進められちゃう、まさに名コンビ！

ちなみに「サクぽふん」の販売期間は5月下旬までと短めなので、気になる方はお早めに。「シャリもぐ」は9月下旬まで楽しめるので、夏のおでかけやひと息つきたい休憩タイムにぜひ味わってみてください。

お友達との待ち合わせやカフェタイムに、これからの季節もぜひ「ミスド集合で」！

■「サクぽふん」販売概要

販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）

販売場所：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）

■「シャリもぐフルーツフローズン」販売概要

販売期間：2026年4月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）

※一部地域のショップでは先行販売あり

販売場所：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）

※ミスドネットオーダーでも注文可能



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Text &Photo ：長戸 勲



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