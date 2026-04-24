アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反発
アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反発
東京時間17:33現在
香港ハンセン指数 25978.07（+62.87 +0.24%）
中国上海総合指数 4079.90（-13.35 -0.33%）
台湾加権指数 38932.40（+1218.25 +3.23%）
韓国総合株価指数 6475.63（-0.18 0.00%）
豪ＡＳＸ２００指数 8786.52（-6.89 -0.08%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76524.75（-1139.25 -1.47%）
２４日のアジア太平洋株式市場は総じて下落。原油高が続いていることやイラン情勢への不透明感などを背景に売りが広がった。台湾株は大幅反発。３％超の上昇となった。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を好感してハイテク株中心に買いが広がった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）、ファブレス半導体メーカーの聯発科技（メディアテック）などの上げが目立った。
中国大陸市場で上海総合指数は小幅続落。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、酒造会社の貴州茅臺酒が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、化学繊維メーカーの恒力石化、半導体メーカーの兆易創新科技が売られた。
香港ハンセン指数は小反発。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）が買われる一方で、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。
豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。不動産サービス会社のデクサス、石油・ガスの探鉱会社のカルーン・エナジー、インターネットメディア会社のカー・グループが買われる一方で、鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、鉱山会社のアイルカ・リソーシズが売られた。
MINKABU PRESS
東京時間17:33現在
香港ハンセン指数 25978.07（+62.87 +0.24%）
中国上海総合指数 4079.90（-13.35 -0.33%）
台湾加権指数 38932.40（+1218.25 +3.23%）
韓国総合株価指数 6475.63（-0.18 0.00%）
豪ＡＳＸ２００指数 8786.52（-6.89 -0.08%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76524.75（-1139.25 -1.47%）
２４日のアジア太平洋株式市場は総じて下落。原油高が続いていることやイラン情勢への不透明感などを背景に売りが広がった。台湾株は大幅反発。３％超の上昇となった。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を好感してハイテク株中心に買いが広がった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）、ファブレス半導体メーカーの聯発科技（メディアテック）などの上げが目立った。
中国大陸市場で上海総合指数は小幅続落。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、酒造会社の貴州茅臺酒が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、化学繊維メーカーの恒力石化、半導体メーカーの兆易創新科技が売られた。
香港ハンセン指数は小反発。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）が買われる一方で、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。
豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。不動産サービス会社のデクサス、石油・ガスの探鉱会社のカルーン・エナジー、インターネットメディア会社のカー・グループが買われる一方で、鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、鉱山会社のアイルカ・リソーシズが売られた。
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