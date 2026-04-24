島精機製作所 <6222> [東証Ｐ] が4月24日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の2億円の黒字→2.8億円の黒字(前の期は114億円の赤字)に40.0％上方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の13億円の黒字→8.5億円の黒字(前の期は142億円の赤字)に34.6％下方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5.8億円の赤字→5億円の赤字(前年同期は94.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績見通しにつきましては、売上高は概ね前回発表予想通りとなる見込みです。一方、営業利益につきましては、前回発表時にお知らせいたしましたコストパフォーマンスモデル機の投入遅延の影響が継続したことから生産調整を実施した結果、売上総利益率が低下し、前回発表予想を下回る見込みとなりました。経常利益につきましては、営業利益の減少はあるものの、為替差益等の増加により、前回発表予想を上回る見込みとなりました。また、2026 年3 月30 日付で公表いたしました投資有価証券評価損を特別損失として計上することにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を下回る見込みとなりました。以上の状況を踏まえ、通期の業績予想を修正いたします。（注）上記予想につきましては、現時点において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。