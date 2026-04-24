戸田恵梨香、恩師と10年ぶり再会に涙…睡眠時間わずか2〜3時間だった若き日を回想『日曜日の初耳学』
俳優の戸田恵梨香が26日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。
中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間がわずか2〜3時間という過酷な環境の中、本当の感情を封印し、「殻」に閉じこもっていたと言う。
そんな戸田の心を救ったのが、ボイストレーナーの長岡公子先生だった。約10年ぶりとなるリモート再会で、当時の戸田がまとっていた「鎧」を指摘されると、戸田の瞳からは涙が。1時間泣き続けたという、知られざる「孤独からの解放」の瞬間が初めて語られる。
10代で単身飛び込んだプロの世界。大人たちが求める「いい子」を演じ続け、自分の感情を押し殺していた孤独な日々。そんな彼女がいかにして国民的俳優へと上り詰めたのか。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観を語る。
【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。
中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間がわずか2〜3時間という過酷な環境の中、本当の感情を封印し、「殻」に閉じこもっていたと言う。
10代で単身飛び込んだプロの世界。大人たちが求める「いい子」を演じ続け、自分の感情を押し殺していた孤独な日々。そんな彼女がいかにして国民的俳優へと上り詰めたのか。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観を語る。