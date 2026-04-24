ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・福建省建甌で希少鳥類ジュケイを確認 中国・福建省建甌で希少鳥類ジュケイを確認 中国・福建省建甌で希少鳥類ジュケイを確認 2026年4月24日 16時49分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社建甌4月24日】中国福建省建甌（けんおう）市小橋鎮の梨山で20日、国家1級保護野生動物に指定されている希少鳥類ジュケイが確認された。２０日、建甌市小橋鎮の梨山で餌を探すジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で餌を探すジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？