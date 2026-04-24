２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

【新華社建甌4月24日】中国福建省建甌（けんおう）市小橋鎮の梨山で20日、国家1級保護野生動物に指定されている希少鳥類ジュケイが確認された。

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で餌を探すジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で餌を探すジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、建甌市小橋鎮の梨山で確認されたジュケイ。（建甌＝新華社配信／邱汝泉）