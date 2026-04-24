【タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校】 5月2日～ 順次発売 価格：1回820円

タイトーは、タイトーくじの新商品として「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」を全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて、5月2日より順次発売する。価格は1回820円。

“はずれなし”のタイトーくじに、アニメ「ハイキュー!!」が初登場。烏野高校と青葉城西高校のキャラクターたちのフィギュアやお座りマスコット、アクリルスタンド、缶バッジが景品として用意される。

発売に先駆け、一足早く全景品を撮影できる機会を得たので、本稿にて紹介していきたい。

□「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」のページ

A賞 影山飛雄フィギュア（全1種）

サイズ：約20cm

※台座が付属

A賞は、烏野高校の「影山飛雄」を細部まで再現した約20cmのフィギュア。影山らしい仕草や表情、ユニフォームのしわまで、今にも動き出しそうな造形となっている。

A賞 影山飛雄フィギュア

表情、仕草、ユニフォームのしわまで細部にわたって再現

こちらがA賞のパッケージだ

B賞 及川 徹フィギュア（全1種）

サイズ：約20cm

※台座が付属

B賞は、青葉城西高校「及川 徹」の約20cmフィギュア。こちらもA賞「影山飛雄」と同様に細部まで忠実に再現された造りとなっている。

B賞 及川 徹フィギュア

A賞同様にこちらのフィギュアも全体的に素晴らしい造形となっている

こちらがB賞のパッケージ。A賞とは対照的に及川が前に、影山が後ろに写っている

A賞とB賞はそれぞれ対照的な姿となっているので、2体一緒にディスプレイするとアニメの1シーンのような構図で飾れる。上位賞を複数ゲットするのは簡単ではないが、運よく当てられた際にはぜひ並べて楽しんでいただきたい。

可能であれば2体並べて飾りたい……！

どの角度から切り取ってもアニメの1シーンのように絵になるディスプレイを楽しめる

C賞 お座りマスコット～烏野高校～（全3種）

サイズ：約12cm

C賞は烏野高校の「日向翔陽」、「影山飛雄」、「月島 蛍」3人のお座りマスコット。持ち運びがしやすいサイズ感で、ジャージは着脱が可能となっている。

ボールチェーン付きなので、カバンなどに装着してお出かけを一緒に楽しめるのも嬉しいポイントだ。

C賞 お座りマスコット～烏野高校～。全3種が用意される

日向翔陽

影山飛雄

月島 蛍

ジャージは着脱可能！

ジャージの背面には高校名がばっちり入っている

ボールチェーン付きなのも嬉しいポイント。カバンなどに付けてお出かけを楽しめる

D賞 お座りマスコット～青葉城西高校～（全3種）

サイズ：約12cm

D賞には青葉城西高校の「及川 徹」、「岩泉 一」、「国見 英」の3人をラインナップしたお座りマスコットが用意されている。

こちらもC賞と同様の仕様でジャージが着脱可能。好みのスタイルでディスプレイなどを楽しめる。

D賞 お座りマスコット～青葉城西高校～。こちらも全3種がラインナップ

及川 徹

岩泉 一

国見 英

C賞のものと同様、ジャージは着脱可能だ

ジャージの後ろ側までしっかり再現

E賞 ゆらゆらアクリルスタンド（全6種）

サイズ：約15cm（組み立て後は約9cm）

※種類は選べない

E賞は、試合中の姿を再現したゆらゆら揺れるアクリルスタンド。タイトー描き起こしデフォルメイラストが使用されており、デスクや棚に飾って楽しめる。

E賞 ゆらゆらアクリルスタンド。キャラクター違いの全6種が用意される

日向翔陽

影山飛雄

山口 忠

及川 徹

岩泉 一

金田一勇太郎

左右にゆらゆら揺らすことで、試合中の躍動感を再現して楽しめる

F賞 ふわふわ缶バッジ（全8種）

F賞は、ふわふわの手触りが楽しい缶バッジ全8種が用意される。かなり大きめのサイズで存在感も抜群。こちらも描き起こしデフォルメイラストが使用されており、タイトーくじならではの特別なデザインを楽しめる。

F賞 ふわふわ缶バッジ。こちらは全8種がラインナップ

日向翔陽

影山飛雄

月島 蛍

山口 忠

及川 徹

岩泉 一

金田一勇太郎

国見 英

サイズはかなり大きめ

バッジの表面はふわふわの手触り。ぎゅっと押してみるとこの弾力感。思わずぷにぷにしたくなる

G賞 フライトタグ（全18種）

サイズ：約12cm

※種類は選べない

G賞は表面にキャラクターの名前と背番号、裏面に各学校の横断幕がデザインされたフライトタグがラインナップ。文字の書体も忠実に再現され、リベロはちゃんと別カラーのユニフォーム仕様になっているなど、こだわりたっぷりのアイテムとなっている。

G賞 フライトタグ。なんと全18種がラインナップ！ 両高校のファンにとっては堪らないアイテムだ

表には選手名、背番号

裏には各学校の横断幕がデザインされている

文字の書体の再現にもかなりこだわって制作されたという、担当者さんこだわりのアイテムだ

金具部分もチームカラーになっているなど、細部までしっかり抜かりなし

リベロは別ユニフォーム仕様に

関係の深いキャラクターのタグをジャラっと付けてみるのもいいかもしれない

LH（ラストハッピー）賞 影山飛雄・及川 徹フィギュアセット（LH 賞カラーver.）

サイズ：約20cm

※台座が付属

くじの最後を引いた方が対象となるLH（ラストハッピー）賞には、LH賞カラーver.の「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュア2体セットが用意される。

表情や立ち姿はA賞、B賞と同じだが、ユニフォームが別カラーとなっている。

LH（ラストハッピー）賞 影山飛雄・及川 徹フィギュアセット（LH 賞カラーver.）。こちらは2体セットだ

A賞、B賞のものとはユニフォームのカラーが異なっている

影山飛雄

及川 徹

2体セットになっていることで様々な構図でディスプレイを楽しめるのは嬉しい

背面までしっかりとした造形に

パッケージも2体仕様でデカくてかっこいい！

さて、今回紹介した「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」は、5月2日より全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて順次発売予定。いずれの景品もアニメ「ハイキュー!!」の世界観をたっぷり感じられるこだわりのアイテムとなっているので、ファンの方はぜひチェックしていただきたい。

なお、全7等級+LH（ラストハッピー）賞のほか、くじ券に記載のIDで応募ができるWH（ダブルハッピー）賞、G賞のくじの半券に記載されたIDから応募できるEXH（エキストラハッピー）賞も用意されているので、こちらも見逃しのないようにしてほしい。

WH賞 影山飛雄・及川 徹フィギュアセット ※台座が付属

EXH賞 影山飛雄フィギュア ※台座が付属

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

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