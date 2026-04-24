加藤綾菜、左目が充血 写真公開しテレビ収録での対処法明かす「無理なさらずに」夫は加藤茶
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。左目が充血し、テレビ収録での対処法を明かした。
【写真】「無理なさらずに」左目が充血した写真を公開した加藤綾菜
投稿では「朝起きたら左目充血しまくり そんな中、楽しくテレビ収録へ行って参りました！」と報告。「充血中なので全て左側向いてます。笑」と対処法を明かした。
続けて「そしてサンダルに夏服ー フットネイルもしたり夏の準備満タン」と伝え、「でも外は大雨で肌寒いので帰宅してからは温かい鍋にしました。身体を冷やさないように 皆さんも、免疫あげていきましょう！」と結んだ。
写真では左側を向いて充血中の目を隠すようなショットを公開した。
この投稿には「たまにはゆっくり休んでください」「無理なさらずに」などのコメントが寄せられている。
【写真】「無理なさらずに」左目が充血した写真を公開した加藤綾菜
投稿では「朝起きたら左目充血しまくり そんな中、楽しくテレビ収録へ行って参りました！」と報告。「充血中なので全て左側向いてます。笑」と対処法を明かした。
続けて「そしてサンダルに夏服ー フットネイルもしたり夏の準備満タン」と伝え、「でも外は大雨で肌寒いので帰宅してからは温かい鍋にしました。身体を冷やさないように 皆さんも、免疫あげていきましょう！」と結んだ。
写真では左側を向いて充血中の目を隠すようなショットを公開した。
この投稿には「たまにはゆっくり休んでください」「無理なさらずに」などのコメントが寄せられている。