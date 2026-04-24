『GEAR戦士電童』完全新作小説の連載スタート 物語の舞台はアニメ最終回から3年後！中学生に成長した銀河と北斗
テレビアニメ『GEAR戦士電童』の完全新作小説『GEAR戦士電童 METEOR』の連載が、25周年を記念した公式サイトにてスタートした。第1話前編を読むことができる。
【画像】中学生姿の銀河と北斗！公開された『GEAR戦士電童』完全新作小説
2000年〜2001年に放送された『GEAR戦士電童』は、地球を守るのは友情と電池の力！巨大ロボットが電池で動く！がキャッチコピーの作品。機械帝国ガルファが地球侵攻を開始するが、ガルファの襲来を予想していた人類は、ギアと呼ばれる防衛組織と、電池の力で動く巨大ロボット電童を作り、ガルファを迎え撃つ準備を進めていた。
星見町に住む2人の少年、出雲銀河と草薙北斗はひょんなことから電童と出会い、パイロットに選ばれる。性格のまるで異なる銀河と北斗は、はじめのうちは息が合わず、そのせいでピンチを招くこともしばしば。だがやがて、固い友情と信頼で結ばれた最高のパートナーへとなっていく。
今回の完全新作の小説は、物語の舞台は、TVアニメ最終回から3年後。中学生へと成長した銀河と北斗が、新たな運命へと歩み出す。あの日の戦いを胸に刻んだ二人の前に、いま何が待ち受けるのか。
【画像】中学生姿の銀河と北斗！公開された『GEAR戦士電童』完全新作小説
2000年〜2001年に放送された『GEAR戦士電童』は、地球を守るのは友情と電池の力！巨大ロボットが電池で動く！がキャッチコピーの作品。機械帝国ガルファが地球侵攻を開始するが、ガルファの襲来を予想していた人類は、ギアと呼ばれる防衛組織と、電池の力で動く巨大ロボット電童を作り、ガルファを迎え撃つ準備を進めていた。
今回の完全新作の小説は、物語の舞台は、TVアニメ最終回から3年後。中学生へと成長した銀河と北斗が、新たな運命へと歩み出す。あの日の戦いを胸に刻んだ二人の前に、いま何が待ち受けるのか。
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