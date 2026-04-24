えなこ、春の艶やかグラビアですべてをさらう 『ヤングアニマル』表紙＆付録に登場
コスプレイヤーのえなこが表紙と付録に登場する『ヤングアニマル』9・10合併号が、4月24日に発売された。春らしい華やかさと艶やかさをまとったグラビアで誌面を彩っている。
【写真】えなこのクリアファイル特典も実施
同号では「咲き誇る季節、えなこはもっと艶やかに！」をテーマに、存在感あふれるビジュアルを展開。「その存在だけで、季節の温度が変わる」と表現されるように、春の空気感をまといながら、多彩な表情で魅了する内容となっている。
また、ローソンおよびHMVで購入すると、限定の両面クリアファイルが特典として付属。全2種が用意されており、コレクション性の高いアイテムとなっている。
さらに誌面では、ナースをモチーフにしたグラビアも展開。「やさしく微笑むその裏に潜む甘い誘惑」といったコンセプトで、えなこの新たな一面を引き出している。
巻末グラビアにはいくみが登場し、誌面を締めくくる。人気コスプレイヤー2人による競演が楽しめる一冊となっている。
【写真】えなこのクリアファイル特典も実施
同号では「咲き誇る季節、えなこはもっと艶やかに！」をテーマに、存在感あふれるビジュアルを展開。「その存在だけで、季節の温度が変わる」と表現されるように、春の空気感をまといながら、多彩な表情で魅了する内容となっている。
さらに誌面では、ナースをモチーフにしたグラビアも展開。「やさしく微笑むその裏に潜む甘い誘惑」といったコンセプトで、えなこの新たな一面を引き出している。
巻末グラビアにはいくみが登場し、誌面を締めくくる。人気コスプレイヤー2人による競演が楽しめる一冊となっている。