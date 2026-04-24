YOSHIKI、再びドジャー・スタジアムへ 米国歌演奏「大変光栄に思います」 7月にLAで2夜公演も発表
X JAPANのYOSHIKIが現地時間4月27日、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されるロサンゼルス・ドジャースのイベント「Japanese Heritage Night」に出演し、アメリカ国歌を演奏することが決定した。
【写真】YOSHIKI、4月27日に米ドジャー・スタジアムで米国歌を演奏へ
同パフォーマンスは、ドジャース対マイアミ・マーリンズ戦の試合前セレモニーとして披露される予定。「Japanese Heritage Night」は、日本文化や伝統に敬意を表し、その魅力を称える特別イベントとして開催される。
今回の出演にあたり、YOSHIKIは「約30年にわたり、自分のクリエイティブな歩みを受け入れてくれたアメリカという国で、再びドジャー・スタジアムに戻り、アメリカ国歌を演奏できることを大変光栄に思います。今回の演奏では、国歌の伝統に最大限の敬意を払いながら、モダンな美学とクラシックの基盤を融合させた、シネマティックな表現を目指しています」とコメントしている。
YOSHIKIは2024年4月にもドジャー・スタジアムでアメリカ国歌を披露し、大きな反響を呼んだ。さらに2025年には東京ドームで開催されたMLB開幕戦にて、日本とアメリカ両国の国歌を演奏。音楽を通じて両国をつなぐ象徴的なパフォーマンスとして強い印象を残している。
今年3月に開催されたF1日本グランプリでの「君が代」演奏が世界的な大反響を呼び、さらに「YOSHIKI CLASSICAL 2026」東京公演３DAYSを大成功のうちに収め、その勢いのまま、現地時間7月16日、17日の2日間にわたり、ロサンゼルスが誇る世界屈指の名門コンサートホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで公演を開催する。「SCARLET NIGHT」「VIOLET NIGHT」と題された本公演は、2024年後半に受けた3度目の頸椎手術、そして長期リハビリを経て実現する、待望のアメリカ本格復帰公演となる。
各公演では異なる構成が予定されており、YOSHIKIならではのシネマティックな音楽世界と、世界最高峰の音響空間が融合する、特別な2夜となる見込みだ。今回のドジャー・スタジアムでの演奏は、その注目のステージへとつながる象徴的な出演としても大きな期待を集めそうだ。
2025年米TIME誌「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出されたYOSHIKIは、音楽、ファッション、映画、そして慈善活動に至るまで、ジャンルや領域を超えて世界的に活躍を続けている。2024年には、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターにて手形・足形を刻む栄誉を受けた初の日本人アーティストとしても大きな話題を呼んでいる。
【写真】YOSHIKI、4月27日に米ドジャー・スタジアムで米国歌を演奏へ
同パフォーマンスは、ドジャース対マイアミ・マーリンズ戦の試合前セレモニーとして披露される予定。「Japanese Heritage Night」は、日本文化や伝統に敬意を表し、その魅力を称える特別イベントとして開催される。
YOSHIKIは2024年4月にもドジャー・スタジアムでアメリカ国歌を披露し、大きな反響を呼んだ。さらに2025年には東京ドームで開催されたMLB開幕戦にて、日本とアメリカ両国の国歌を演奏。音楽を通じて両国をつなぐ象徴的なパフォーマンスとして強い印象を残している。
今年3月に開催されたF1日本グランプリでの「君が代」演奏が世界的な大反響を呼び、さらに「YOSHIKI CLASSICAL 2026」東京公演３DAYSを大成功のうちに収め、その勢いのまま、現地時間7月16日、17日の2日間にわたり、ロサンゼルスが誇る世界屈指の名門コンサートホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで公演を開催する。「SCARLET NIGHT」「VIOLET NIGHT」と題された本公演は、2024年後半に受けた3度目の頸椎手術、そして長期リハビリを経て実現する、待望のアメリカ本格復帰公演となる。
各公演では異なる構成が予定されており、YOSHIKIならではのシネマティックな音楽世界と、世界最高峰の音響空間が融合する、特別な2夜となる見込みだ。今回のドジャー・スタジアムでの演奏は、その注目のステージへとつながる象徴的な出演としても大きな期待を集めそうだ。
2025年米TIME誌「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出されたYOSHIKIは、音楽、ファッション、映画、そして慈善活動に至るまで、ジャンルや領域を超えて世界的に活躍を続けている。2024年には、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターにて手形・足形を刻む栄誉を受けた初の日本人アーティストとしても大きな話題を呼んでいる。