【注目度S級】
☆キッコーマン（2801）　本決算　食料品
Focus：海外しょうゆの好調と円安、価格転嫁の浸透が利益を押し上げ。過去最高益更新なるか否か
☆日本車輌製造（7102）　本決算　輸送用機器
Focus：台湾新幹線等の海外受注と国内鉄道需要が堅調。不採算案件の改善による利益回復をチェック

【注目度A級】
◎キーエンス（6861）　本決算　電気機器
Focus：驚異の利益率50％超を維持。世界的な省力化・自動化需要を掴む圧倒的稼ぐ力に注目点

【4月24日発表予定　37社】
1972　三晃金属工業　2026年3月期　本決算　建設業
2737　トーメンデバイス　2026年3月期　本決算　卸売業
2801　キッコーマン　2026年3月期　本決算　食料品
3231　野村不動産HD　2026年3月期　本決算　不動産業
3891　ニッポン高度紙工業　2026年3月期　本決算　パルプ・紙
4307　野村総合研究所　2026年3月期　本決算　情報・通信業
4765　ＳＢＩグローバルアセットマネジメント　2026年3月期　本決算　サービス業
4832　ＪＦＥシステムズ　2026年3月期　本決算　情報・通信業
4956　コニシ　2026年3月期　本決算　化学
4973　日本高純度化学　2026年3月期　本決算　化学
5423　東京製鐵　2026年3月期　本決算　鉄鋼
5609　日本鋳造　2026年3月期　本決算　鉄鋼
5990　スーパーツール　2026年3月期　本決算　金属製品
6305　日立建機　2026年3月期　本決算　機械
6345　アイチ コーポレーション　2026年3月期　本決算　機械
6807　日本航空電子工業　2026年3月期　本決算　電気機器
6861　キーエンス　2026年3月期　本決算　電気機器
6954　ファナック　2026年3月期　本決算　電気機器
6995　東海理化電機製作所　2026年3月期　本決算　輸送用機器
6999　ＫＯＡ　2026年3月期　本決算　電気機器
7102　日本車輌製造　2026年3月期　本決算　輸送用機器
7175　今村証券　2026年3月期　本決算　証券、商品先物取引業
7908　きもと　2026年3月期　本決算　化学
8595　ジャフコ グループ　2026年3月期　本決算　証券、商品先物取引業
8604　野村HD　2026年3月期　本決算　証券、商品先物取引業
8617　光世証券　2026年3月期　本決算　証券、商品先物取引業
8706　極東証券　2026年3月期　本決算　証券、商品先物取引業
8892　エスコン　2026年3月期　本決算　不動産業
9551　メタウォーター　2026年3月期　本決算　電気・ガス業
2481　タウンニュース社　2026年6月期　3Q　サービス業
7962　キングジム　2026年6月期　3Q　その他製品
7839　ＳＨＯＥＩ　2026年9月期　2Q　その他製品
3912　モバイルファクトリー　2026年12月期　1Q　情報・通信業
4519　中外製薬　2026年12月期　1Q　医薬品
6663　太洋テクノレックス　2026年12月期　1Q　電気機器
6723　ルネサスエレクトロニクス　2026年12月期　1Q　電気機器
7422　東邦レマック　2026年12月期　1Q　卸売業