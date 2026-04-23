【注目度S級】

☆キッコーマン（2801） 本決算 食料品

Focus：海外しょうゆの好調と円安、価格転嫁の浸透が利益を押し上げ。過去最高益更新なるか否か

☆日本車輌製造（7102） 本決算 輸送用機器

Focus：台湾新幹線等の海外受注と国内鉄道需要が堅調。不採算案件の改善による利益回復をチェック

【注目度A級】

◎キーエンス（6861） 本決算 電気機器

Focus：驚異の利益率50％超を維持。世界的な省力化・自動化需要を掴む圧倒的稼ぐ力に注目点

【4月24日発表予定 37社】

1972 三晃金属工業 2026年3月期 本決算 建設業

2737 トーメンデバイス 2026年3月期 本決算 卸売業

2801 キッコーマン 2026年3月期 本決算 食料品

3231 野村不動産HD 2026年3月期 本決算 不動産業

3891 ニッポン高度紙工業 2026年3月期 本決算 パルプ・紙

4307 野村総合研究所 2026年3月期 本決算 情報・通信業

4765 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 2026年3月期 本決算 サービス業

4832 ＪＦＥシステムズ 2026年3月期 本決算 情報・通信業

4956 コニシ 2026年3月期 本決算 化学

4973 日本高純度化学 2026年3月期 本決算 化学

5423 東京製鐵 2026年3月期 本決算 鉄鋼

5609 日本鋳造 2026年3月期 本決算 鉄鋼

5990 スーパーツール 2026年3月期 本決算 金属製品

6305 日立建機 2026年3月期 本決算 機械

6345 アイチ コーポレーション 2026年3月期 本決算 機械

6807 日本航空電子工業 2026年3月期 本決算 電気機器

6861 キーエンス 2026年3月期 本決算 電気機器

6954 ファナック 2026年3月期 本決算 電気機器

6995 東海理化電機製作所 2026年3月期 本決算 輸送用機器

6999 ＫＯＡ 2026年3月期 本決算 電気機器

7102 日本車輌製造 2026年3月期 本決算 輸送用機器

7175 今村証券 2026年3月期 本決算 証券、商品先物取引業

7908 きもと 2026年3月期 本決算 化学

8595 ジャフコ グループ 2026年3月期 本決算 証券、商品先物取引業

8604 野村HD 2026年3月期 本決算 証券、商品先物取引業

8617 光世証券 2026年3月期 本決算 証券、商品先物取引業

8706 極東証券 2026年3月期 本決算 証券、商品先物取引業

8892 エスコン 2026年3月期 本決算 不動産業

9551 メタウォーター 2026年3月期 本決算 電気・ガス業

2481 タウンニュース社 2026年6月期 3Q サービス業

7962 キングジム 2026年6月期 3Q その他製品

7839 ＳＨＯＥＩ 2026年9月期 2Q その他製品

3912 モバイルファクトリー 2026年12月期 1Q 情報・通信業

4519 中外製薬 2026年12月期 1Q 医薬品

6663 太洋テクノレックス 2026年12月期 1Q 電気機器

6723 ルネサスエレクトロニクス 2026年12月期 1Q 電気機器

7422 東邦レマック 2026年12月期 1Q 卸売業