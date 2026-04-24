

長谷川京子

長谷川京子が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。

【写真】長谷川京子「タイトでミニマル、そして鮮やかな色」を意識したドレスでジャパンプレミアに登場

メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』 。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる『プラダを着た悪魔２』が、5月1日より日米同時公開される。劇場公開に先駆け、東京・六本木ヒルズで「ジャパンプレミア」が開催された。

プレミアムゲストとして登場した長谷川は、前作を公開当時にリアルタイムで鑑賞していたという。今回のイベントを前に、改めて自宅で娘と共に作品を見返したことを明かし、「やはりただのファッション映画だけでなく、働くことや、自分の価値とは何なのかをすごく問われている映画だなと、大人になって改めて見て感じました」と、物語の根底にあるテーマの深さに感銘を受けた様子で語った。

この日の装いについて長谷川は、普段自身が選ぶものとは異なる趣向のスタイルに挑戦したという。普段はデコルテが開いたデザインを好むことが多いが、今回は「タイトでミニマル、そして鮮やかな色」を意識したドレスを選択。スタイリストが用意した数着の中から、あえて普段の自分とは違う表情を引き出す一着を選んだと語った。

なお、イベントには同作のジャパンアンバサダーに就任したTWICEのMOMOとSANAをはじめ、ゲストとして三吉彩花、山田優、谷まりあ、せいら、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）らが集結。華やかにジャパンプレミアを彩った。