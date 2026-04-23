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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「【最大10%還元】キャリア＆コンビニ4社のAppleチャージが激アツ！絶対得する併用裏技も教えます」を公開した。動画では、Apple Accountにお得にチャージするための2つの大きなキャンペーンと、還元率を最大化するコンビニでの併用技について解説している。



動画で紹介されているのは、キャリア決済を利用したキャンペーンと、コンビニのレジでチャージするキャンペーンの2種類である。



まず、キャリア決済を利用したキャンペーンでは、「9.1%から10%還元ぐらいで参加できる」とおにまるちゃんねるは語る。ソフトバンクやdocomo、auなどが対象となるが、初めて利用する方や過去1年間利用がない方などの条件が設けられている点に注意が必要だという。具体的なチャージ方法として、スマートフォンの設定画面からお支払い方法にキャリア決済を追加し、Apple Payを削除した状態でチャージを行う手順が画面付きで詳しく紹介された。



続いて、誰でも参加可能なコンビニでのキャンペーンについて解説。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップのレジでApple Accountに直接チャージすると、5%分のApple Gift Cardが還元される。



動画の核心は、このコンビニチャージに各社独自の決済ルートを組み合わせる「併用技」にある。例えばセブンイレブンでは、特定のルートでチャージしたApple Payのnanacoで支払うことで還元率を上乗せでき、その他のキャンペーンも組み合わせれば「大体10%還元ぐらいで参加できるんじゃないのかな」と分析を展開した。



他にもミニストップでのWAON決済や、ローソンでの運試しキャンペーンなど、店舗ごとの独自の併用ルートについても言及している。日常的にApple製品やサービスを利用するユーザーにとって、少しの工夫で大きな還元を得られる実践的な知識が詰まった解説となっている。