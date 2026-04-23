熊田曜子

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　タレントで三姉妹の母・熊田曜子が23日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。

【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」　水着グラビアも（11枚）

　普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。

　今回は「24日　発売予定のイメージDVD『誘惑女神』　素晴らしいタイトルをつけて下さり恐縮です　サンプル動画をどうぞ」とつづり、ベッドやビーチで魅せる映像を披露。ファンからは「最高すぎる」「お人形さんみたい」などのコメントが集まっている。

引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）