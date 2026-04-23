熊田曜子43歳、ベッド上でのグラビアで抜群プロポーション全開！ 「最高すぎる」「お人形さんみたい」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が23日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「24日 発売予定のイメージDVD『誘惑女神』 素晴らしいタイトルをつけて下さり恐縮です サンプル動画をどうぞ」とつづり、ベッドやビーチで魅せる映像を披露。ファンからは「最高すぎる」「お人形さんみたい」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「24日 発売予定のイメージDVD『誘惑女神』 素晴らしいタイトルをつけて下さり恐縮です サンプル動画をどうぞ」とつづり、ベッドやビーチで魅せる映像を披露。ファンからは「最高すぎる」「お人形さんみたい」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）