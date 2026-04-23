【ローソン】 5月発売の新作アイス3品を紹介 - みかん、メロン、あずきがたっぷり!
ローソンは、気温の上昇に伴いアイスの需要が高まる5月に、新作の氷菓アイス「濃蜜みかん氷」「⽇本のフルーツ 北海道産メロン」「明治 北海道あずき 抹茶氷」の3種を、全国の「ローソン」にて順次販売する。
ローソン「濃蜜みかん氷」
5月5日発売の「濃蜜みかん氷」(257円)は、みかんの果⾁・果汁を26%使⽤したかき氷に、濃厚な味わいのソースを広げたかき氷。みかん本来の⽢みと酸味がギュッと詰まっており、シャリっとした氷の⾷感とともに爽やかな後味が広がる。
ローソン「⽇本のフルーツ 北海道産メロン」
5⽉12⽇には、国産フルーツを使⽤した「⽇本のフルーツ」シリーズの新作として、北海道産メロンの芳醇な⾹りと上品な⽢さをそのまま閉じ込めた「⽇本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)が登場。国産メロンの果汁・果⾁を30%使⽤しており、果実感あふれるなめらかな⼝どけで、メロン好きにはたまらない贅沢な味わいを楽しむことができる。
ローソン「明治 北海道あずき 抹茶氷」
さらに、「明治 北海道あずき 抹茶氷」(246円)も同日5月12日に発売される。⾹り⾼い抹茶氷に、北海道産あずきをたっぷりトッピングした和⾵アイス。抹茶のほろ苦さとあずきのやさしい⽢さが絶妙に調和し、さっぱりとした後味が特⻑の商品となっている。
ローソン「濃蜜みかん氷」
5月5日発売の「濃蜜みかん氷」(257円)は、みかんの果⾁・果汁を26%使⽤したかき氷に、濃厚な味わいのソースを広げたかき氷。みかん本来の⽢みと酸味がギュッと詰まっており、シャリっとした氷の⾷感とともに爽やかな後味が広がる。
5⽉12⽇には、国産フルーツを使⽤した「⽇本のフルーツ」シリーズの新作として、北海道産メロンの芳醇な⾹りと上品な⽢さをそのまま閉じ込めた「⽇本のフルーツ 北海道産メロン」(279円)が登場。国産メロンの果汁・果⾁を30%使⽤しており、果実感あふれるなめらかな⼝どけで、メロン好きにはたまらない贅沢な味わいを楽しむことができる。
ローソン「明治 北海道あずき 抹茶氷」
さらに、「明治 北海道あずき 抹茶氷」(246円)も同日5月12日に発売される。⾹り⾼い抹茶氷に、北海道産あずきをたっぷりトッピングした和⾵アイス。抹茶のほろ苦さとあずきのやさしい⽢さが絶妙に調和し、さっぱりとした後味が特⻑の商品となっている。