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長引く不機嫌は病気だった。子供の頃から続く「気分変調症」の正体と発症のメカニズム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「子供の頃からうつ病【気分変調症】」を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士らの視点から、大人になっても続く軽いうつ症状である気分変調症と、見過ごされがちな子供のうつ病のサインについて詳しく解説している。



動画の冒頭では、一般的なうつ病とは異なる気分変調症の特性について言及された。いつ発病したか記憶になく、物心ついた頃からずっと気分が落ち込んでいる状態を指し、周囲からは「不機嫌」や無気力な性格として誤解されやすい傾向があると説明。現在では、2年以上軽いうつ症状が続いている場合にこの診断が下され、人口の約5%に見られるという。



発症メカニズムについては、若い頃の挫折体験や虐待など「存在を脅かされるような体験」が脳の発達に悪影響を与え、セロトニンの分泌が減少することが一因であると解説された。さらに、子供のうつ病にも焦点を当てており、小学校高学年になると発症の割合が増え、特に女子はエストロゲンの分泌変化の影響で増加傾向にあることが紹介されている。



子供は自分の心を言葉にする能力が未熟なため、腹痛や頭痛、朝起きられない起立性調節障害といった体調不良や、不登校といった形でSOSが表面化しやすいと語られた。長年続く不機嫌や身体症状は単なる性格の問題ではなく、心の悲鳴である可能性が提示されており、周囲がいち早く気づいて専門機関へ適切に頼ることの重要性を学べる内容となっている。