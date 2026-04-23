敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放った。チームの公式Xはすぐに村上を称える画像を作成。ファンから様々な声が上がった。

村上の勢いが止まらない。最大の見せ場は7回の第4打席。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を運び、5戦連発とした。

衝撃弾から約50分後、ホワイトソックス公式Xは「スーパースターのパワーだ」とし、本塁打を放ったここ5戦の村上の写真と飛距離を記した画像を公開。日本のファンから「このTシャツ販売される？」とのコメントが寄せられた他、海外ファンからも様々な声が上がった。

「頭が上がらない」

「彼は本当に特別」

「今すぐ延長しろ！」

「ムネタカのバットが完全に火を吹いている」

「サウスサイドの侍だ」

村上は5回の第3打席に中前打、9回の第5打席は右前打とし、5打数3安打。打率を.256に上げた。チームは7-11で敗れた。



（THE ANSWER編集部）