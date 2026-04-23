あいみょんのテレビ初披露楽曲も！ メジャーデビュー10周年を網羅する特番が4.30放送
今年メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが一夜限りのパフォーマンスを届ける『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が、NHK総合にて4月30日22時より放送されることが決定。あいみょんからコメントが到着した。
【写真】TWICE モモ、あいみょんとのプリクラ公開！ 「尊いかわいい」「メッチャ楽しそう」と反響
『NHK ONE LIVE』は、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。プレミアムな音楽体験の記念すべき幕開けを飾るのが、2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライター・あいみょんだ。
これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数1億を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てている、あいみょん。NHK紅白歌合戦にも2018年の初出場以来、これまで7回出場している。
そんな彼女が今年2026年11月にメジャーデビュー10周年を迎える。このたび、これまで数々のヒット曲、琴線に触れる歌を生み出してきた彼女の10年の歴史を感じさせる内容の特集番組を届ける。
先日、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストのライブをNHKの101スタジオで実施。全11曲のセットリストの中にはTV初披露の楽曲も。今回の総合版ではその中から8曲をOAする。
さらに、この10年をデビュー当時や日本武道館・甲子園球場での貴重なライブ映像、そして紅白歌合戦、18祭、テレビ初生歌唱となったシブヤノオトの映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身が振り返る特別なトークも放送。あいみょんの特別なLIVE＆TALKを体感したい。
あいみょんは「NHKの音楽特番『NHK ONE LIVE』で私の10周年を記念した番組を放送していただくことになりました！ 見どころは、テレビで普段聴くことができない楽曲が聴けること。そして過去の貴重な映像が見られること。私がNHKで初めて歌った時の映像がやばいです。割かし“まじめ”に話したりもしています。是非ご覧ください！」とメッセージを寄せている。
『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』は、NHK総合にて4月30日22時放送。
NHK総合版 セットリストは以下の通り。
＜NHK総合版 セットリスト＞
M1. 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を （2020）
M2. ビーナスベルト （2025）
M3. 君はロックを聴かない (2017）
M4. 裸の心 (2020）
M5. 鯉 (2019）
M6. 愛を伝えたいだとか （2017）
M7. 貴方解剖純愛歌〜死ね〜 （2015）
M8. 憧れてきたんだ （弾き語り） （2017）
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『NHK ONE LIVE』は、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。唯一無二の表現者にフォーカスし、この夜だけのパフォーマンスを届ける。プレミアムな音楽体験の記念すべき幕開けを飾るのが、2016年にメジャーデビューしたシンガーソングライター・あいみょんだ。
そんな彼女が今年2026年11月にメジャーデビュー10周年を迎える。このたび、これまで数々のヒット曲、琴線に触れる歌を生み出してきた彼女の10年の歴史を感じさせる内容の特集番組を届ける。
先日、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストのライブをNHKの101スタジオで実施。全11曲のセットリストの中にはTV初披露の楽曲も。今回の総合版ではその中から8曲をOAする。
さらに、この10年をデビュー当時や日本武道館・甲子園球場での貴重なライブ映像、そして紅白歌合戦、18祭、テレビ初生歌唱となったシブヤノオトの映像などNHKに残る映像とともに、あいみょん自身が振り返る特別なトークも放送。あいみょんの特別なLIVE＆TALKを体感したい。
あいみょんは「NHKの音楽特番『NHK ONE LIVE』で私の10周年を記念した番組を放送していただくことになりました！ 見どころは、テレビで普段聴くことができない楽曲が聴けること。そして過去の貴重な映像が見られること。私がNHKで初めて歌った時の映像がやばいです。割かし“まじめ”に話したりもしています。是非ご覧ください！」とメッセージを寄せている。
『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』は、NHK総合にて4月30日22時放送。
NHK総合版 セットリストは以下の通り。
＜NHK総合版 セットリスト＞
M1. 黄昏にバカ話をしたあの日を思い出す時を （2020）
M2. ビーナスベルト （2025）
M3. 君はロックを聴かない (2017）
M4. 裸の心 (2020）
M5. 鯉 (2019）
M6. 愛を伝えたいだとか （2017）
M7. 貴方解剖純愛歌〜死ね〜 （2015）
M8. 憧れてきたんだ （弾き語り） （2017）