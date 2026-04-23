初登板で勝利した新人投手の4戦3勝は、球団8人目の快挙だそうだ。巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸（24=鷺宮製作所）のことである。

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22日、前橋での中日戦に先発。二回まで奪ったアウトは全て三振という10奪三振の力投で、5回6安打1失点。チームトップの3勝目を挙げた。二回にはプロ初安打も放った。

東京ドーム以外の公式戦登板は初。屋外も地方球場もプロ入り後は初めてだった。2勝目を挙げた10日のヤクルト戦以来、中11日の間隔が空いたが、そんな影響を感じさせない投球を見せた。

巨人の新人では64年ぶりとなる開幕投手を任され、1勝をもぎ取った。本命視されていた山崎の故障により大役が回ってきた形だが、試合前から落ち着き払っていたという。そんな新人に「君はすごいな」と声をかけたという阿部慎之助監督（47）は「ひょうひょうとしてるというか、動じてないというか、すごいなと思って見ていた」と驚いていた。

元巨人コーチで、竹丸の城西大時代を知る評論家の秦真司氏（城西大臨時コーチ）がこう証言する。

「大学時代から抑えて喜ぶわけでもなく、打たれて悔しがるわけでもない。たまに、はにかむ程度で、喜怒哀楽を表に出さない。常にポーカーフェースで、ひょうひょうとしていました。常に一定のメンタルは目を見張るものがありました。バッテリーのミーティングをよくやりましたが、話している人の目を見てしっかり話を聞ける。でも、質問をされたことはなかったかな」

秦氏が続ける。

「プロに行けるよ」にまさかの反応

「当時、直球のスピードは130キロ台でしたが、スピンが利いていて球が伸びる。（元中日のエース）今中タイプ。投球フォームや投球時のバランス、リリースの感覚、しなやかな体の使い方など、メカニック的に素晴らしかったので、プロに行くと思いました。それで入学早々『頑張ればプロに行けるよ』って言ったんです。すると、竹丸は無表情のまま『はい』と、それだけ。普通ならもっとうれしそうに『本当ですか？』とか『何をやればいいですか？』と反応があるでしょう。高校時代は控えだったというから、プロと言われても信じられなかったんでしょうけど……」

巨人の「鉄仮面男」が、この日もクールに白星をもぎ取った。

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巨人では新戦力が台頭する一方で、坂本勇人が厳しい立場に追い込まれている。打率は１割台に低迷し、ベンチを温める日々が続く。迫りつつあるのは二軍落ちの現実だ。浮上のきっかけをつかめないまま、このまま引退に追い込まれかねない。では、いつ二軍に落ちそうなのか。●関連記事 【もっと読む】巨人・坂本勇人「二軍落ち」のXデー…代打もムリで「そのまま引退」にも現実味 では、それらについて詳しく報じている。