グラビアアイドルの楠エマ（26）が、23日までにインスタグラムを更新。野球観戦を報告した。

楠は「まりほーってやつ？？？ 昨日ほぼ初のしっかり観戦してきましたvs.オリックス」と千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたロッテ−オリックス戦を観戦したことを報告。「めちゃくちゃ楽しかった！！ ホームラン出たり、アウトかと思ったらリクエストでセーフでて めちゃくちゃ楽しかったナリ 勝った時には、知らないおじ様を無理やり巻き込んで肩組んで歌ったよ！ 私も選手の応援歌？ 覚えたいなぁ めちゃくちゃ楽しかったので今シーズンはいっぱい応援行きたいなぁ」とつづり、キャミソール姿で、ロッテ沢田圭佑投手のユニホームを羽織る球場でのショットを添えた。

ファンからは「誰と行ったんですか？」「さすが、千葉出身だから応援するチームが地元ですね！」「わざわざ胸元出す意味」といったコメントが寄せられている。

所属事務所のホームページによると、楠は千葉出身で、スリーサイズB105−W65−H101センチ。趣味はキャンプ、マリンスポーツ、トレーニング、相撲鑑賞。インスタグラムのプロフィルでも「相撲大好きグラドル」としている。