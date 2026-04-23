TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。前週に続き、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に2週連続で登場。包茎手術をしていたことを自ら告白した。

ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に監禁された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

最初に呼ぶことに成功したのは、ちょんまげラーメンのきむだったが、不正解。その後、ウエストランド河本太を呼ぶことに成功。クイズにも正解し、脱出かと思いきや、扉が開いたのはわずか10センチ。ナダルは「意味分からんことすなー！」と激怒。数秒後「はぁ？ 頭おかしいんか、お前ら！」と絶叫。さらに「最初から全部言え！」「何センチで出れんねん！」「俺はどうしたらええんや」「夜やー！」と大声を張り上げた。

ナダルは今週の放送でも身代わり脱出に挑戦。千葉に呼んだ芸人2人がジェスチャークイズに正解。収監から10時間半後、シャッターを30センチまでに引き上げた。そして30センチの隙間に体をねじ込んで脱出を試みるも下腹部のところで引っかかり「ちんちんの皮が痛い」と声を絞り出した。その後「俺、包茎手術したばっかやぞ！」「痛ーい！」「何で俺、こんな時に手術してもうてん！」「クソ！」などと絶叫。番組ナレーションで「2週間前に包茎手術」「まだ抜糸もしていない」などと補足された。

VTR後、スタジオゲスト陣がナダルを絶賛。MCの千鳥ノブが「何のために手術？」とツッコミを入れ、ケンドーコバヤシも「ちゃんとギネスに報告した方がいい」と同調した。