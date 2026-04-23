『惡の華』第3話 “春日”鈴木福、憧れのクラスメートと交際開始も“仲村”あのと夜の教室へ忍び込む
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第3話が23日深夜に放送される。
【写真】ベッドに横たわる春日（鈴木福）＆佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第3話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第3話あらすじ
春日（鈴木福）はクラスメートの前で佐伯（井頭愛海）から2人は付き合っているという報告をされ悦びを隠せない。2人は「大事に付き合っていこう」と約束を交わすが、ある日、春日と仲村（あの）が衝撃的な話をする姿を見た佐伯は、不安になり学校を休む。知らずに佐伯のお見舞いに行った春日は、隠し事はないかを問われ、体操着の事を言えずにいた。
罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求め、2人は夜の教室に忍び込む…。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】ベッドに横たわる春日（鈴木福）＆佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第3話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
春日（鈴木福）はクラスメートの前で佐伯（井頭愛海）から2人は付き合っているという報告をされ悦びを隠せない。2人は「大事に付き合っていこう」と約束を交わすが、ある日、春日と仲村（あの）が衝撃的な話をする姿を見た佐伯は、不安になり学校を休む。知らずに佐伯のお見舞いに行った春日は、隠し事はないかを問われ、体操着の事を言えずにいた。
罪深さに耐えられなくなった春日は仲村に助けを求め、2人は夜の教室に忍び込む…。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。