今回紹介するのは、Threadsに投稿されたお昼寝している赤ちゃんと猫ちゃん。すやすや眠っている赤ちゃんの上に猫ちゃんも乗って気持ちよさそうに眠っていたみたいです。

投稿はThreadsにて、5.1万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。

【動画：腕の中で眠る赤ちゃん→そばで猫も寝始めて……可愛すぎる『お昼寝中の様子』】

ここは天国ですか？

今回、Threadsに投稿したのは「ただの人」さん。

投稿主さんに腕枕されながら、すやすや眠っていた赤ちゃん。そして、その上にはちょこんと乗っている猫ちゃんの姿が。居心地がいいのか一切身動きせず。赤ちゃんの方は猫ちゃんが上に乗っていても、あまり重くなかった模様。気持ちよさそうに寝入っていました。

赤ちゃんと猫ちゃんの組み合わせが、こんなにも尊いとは…。見ているだけで心が浄化されそうな光景です。

尊い光景に心癒されるユーザーたち

一緒にお昼寝していた赤ちゃんと猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ニャンコが羨ましい」「天使しかいないです」「何このかわいい生き物たち」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、可愛い天使たちの寝姿に心癒されたようですね。

もしかしたら、今日も猫ちゃんは赤ちゃんと一緒にお昼寝して天国空間を作り出しているかもしれませんね。とっても可愛くて尊い赤ちゃんと猫ちゃんでした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ただの人」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。