「交流試合、四国ＩＬ徳島８−８阪神」（２２日、むつみスタジアム）

四国ＩＬ・徳島との交流試合で阪神・畠世周投手が復帰登板した。２番手で今季初登板。１回を無安打無失点に抑えた。

５点リードの五回から登板した。先頭を一ゴロとすると、続く打者には球場表示でこの日最速となる１４２キロの直球を投じ、空振り三振。最後の打者も空振り三振に斬り、連続三振。危なげない投球で任務を遂行した。

ただ本人は浮かない顔だ。「内容が求める感じじゃなかったので。スピードであったり精度であったり、思うようにできていないから上げていきたい」と課題を挙げた。

今季は具志川キャンプからスタート。キャンプでは初日から投げ込む姿があったが、シーズンでは実戦から遠ざかっていた。理由については「細かいことは（言えない）。課題に取り組んでいたので克服できるように」と話すにとどめたが、１８日にはシート打撃に登板するなど、順調にステップを踏んできた。平田２軍監督も「今日の収穫は畠だけ。彼の経験や実績は高い。全て安定している」とべた褒め。ブルペンの救世主へ名乗りを上げた。