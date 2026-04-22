3年5100万ドルで加入も…防御率9.95、WHIP2.68

【MLB】ツインズ 5ー3 メッツ（日本時間22日・ニューヨーク）

メッツは21日（日本時間22日）、本拠地でのツインズ戦に3-5で敗れ、連敗は12まで伸びた。敗戦投手となったのは守護神のデビン・ウィリアムズ。1死も取れずに2失点KO。「お金泥棒」「最悪の契約」とNYファンから大バッシングを受けている。

3回にフランシスコ・リンドーア内野手の3ランで幸先良く先制。今度こそは連敗が止まるかと思ったが、徐々に反撃されると、3-3で迎えた9回に悪夢が待っていた。ウィリアムズはストライクが全く入らず、四球、四球でピンチを招き、バントヒットで無死満塁。そこから2本の適時打を浴びて降板し、本拠地は大ブーイングが起きた。

ブルワーズでは球界屈指のリリーバーとしての地位を築き、昨オフにヤンキースからFAとなって3年5100万ドル（約81億円）でメッツに入団した。エドウィン・ディアス投手に代わる新クローザーとして期待を集めたが、開幕から乱調続き。この日の炎上で防御率9.95、WHIP2.68、被打率.379と信じがたいほどの数字が並んでいる。

大金を投じたウィリアムズには批判の声が殺到。「早くクビにしろ」「なんのオーラもない」「またしてもスターンズ（編成総責任者）の失敗作」「ナイトメア」「何しに来たんだこいつは」「これが5100万ドルだって？笑」「お笑いにもほどがある」と厳しい反応が寄せられている。果たして、かつての球界最高救援投手は復活できるだろうか。（Full-Count編集部）