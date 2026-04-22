3児の母・近藤千尋、弁当＆夜収録の日の仕込み公開「働きながら凄い」「炊飯器肉じゃがやってみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの近藤千尋が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。日々の料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「炊飯器肉じゃがやってみたい」夜収録の日の仕込み
近藤は日常の料理作りをストーリーズで紹介。「今日も行ってらっしゃい」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。卵、ウインナー、揚げ物、キューブチーズ、ブロッコリーと昆布の和え物、ナポリタン、ふりかけご飯、こんにゃくゼリーが詰められた2段の弁当箱を披露した。
続く投稿では「今日は夜収録があるので炊飯器で肉じゃがポーン！ あとはよろしくひーぽぉくん」とつづり、忙しい日の夕飯づくりを公開。肉、糸こんにゃく、玉ねぎ、人参、ジャガイモが炊飯器に入った様子が写っている。
この投稿に、ファンからは「働きながらこんなに作るの凄い」「お弁当可愛くて美味しそう」「炊飯器肉じゃがやってみたい」「お腹いっぱいになりそうなお弁当」「毎日お疲れ様」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「炊飯器肉じゃがやってみたい」夜収録の日の仕込み
◆近藤千尋、弁当＆夕飯の仕込み披露
近藤は日常の料理作りをストーリーズで紹介。「今日も行ってらっしゃい」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。卵、ウインナー、揚げ物、キューブチーズ、ブロッコリーと昆布の和え物、ナポリタン、ふりかけご飯、こんにゃくゼリーが詰められた2段の弁当箱を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「働きながらこんなに作るの凄い」「お弁当可愛くて美味しそう」「炊飯器肉じゃがやってみたい」「お腹いっぱいになりそうなお弁当」「毎日お疲れ様」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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