GENIC増子敦貴、白熱の演技で子どもを救い出す “初登場”細田佳央太も「緊迫感がすごい」
男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が、23日放送日本テレビ系『THE 突破ファイル』（毎週木曜 後7：00）に出演。さまざまなシチュエーションでピンチの突破に挑む「草薙バイト」の再現ドラマに登場し、白熱の演技をみせる。
【番組カット】スタジオ初登場！爽やかな笑顔をみせる細田佳央太
今回、増子が演じるのは、清掃バイト。昨今急増しているバッテリー火災の現場から、取り残されてしまった子どもたちを救う。可燃スプレー缶の爆発により、一気に火は燃え広がり、玄関のドアを開けたままにしたことで炎は一気に廊下へ延焼。絶体絶命の状態の中、一体どんなひらめきで救出するのか。
「突破交番」に挑むのは、今年『おもしろ荘』で優勝したピン芸人のアリ。若者の間で急速に広がり社会問題となっている「ゾンビたばこ」の密売組織にせまり、密輸ルートを追う。
スタジオには、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明と俳優の細田佳央太が初登場。細田は、再現ドラマの迫力のアクションシーンに、「緊迫感がすごい」と感動をみせる。小木も草薙の演技を大絶賛。2人は、現代社会に潜むリアルな危機をどんな知恵とひらめきで突破するのか。
【番組カット】スタジオ初登場！爽やかな笑顔をみせる細田佳央太
今回、増子が演じるのは、清掃バイト。昨今急増しているバッテリー火災の現場から、取り残されてしまった子どもたちを救う。可燃スプレー缶の爆発により、一気に火は燃え広がり、玄関のドアを開けたままにしたことで炎は一気に廊下へ延焼。絶体絶命の状態の中、一体どんなひらめきで救出するのか。
スタジオには、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明と俳優の細田佳央太が初登場。細田は、再現ドラマの迫力のアクションシーンに、「緊迫感がすごい」と感動をみせる。小木も草薙の演技を大絶賛。2人は、現代社会に潜むリアルな危機をどんな知恵とひらめきで突破するのか。