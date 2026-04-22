稲垣・草・香取の知られざる美容室事情とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月19日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#114を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
#114は「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP」と題し、「髪を切ってもらったら６歳くらい若く見られる」、「ヘアカット後、彼女ができて、結婚した」などお客さんの人生を変える奇跡の美容師たちが大集合。SNSで話題のビフォーアフター動画の裏側について赤裸々に語った。
東京・渋谷にある「VIEW TOKYO」の美容師・レナさんは、ロングヘアの女性をバッサリとショートヘアにカットする動画で500万回再生越えを連発。SNSを始めてから月の売り上げが６倍近くアップしたと語り、スタジオを驚かせる。
続いて、「Null 原宿店」の梅比良快斗さんが登場。ピンクや水色、赤など奇抜な色のほかに「サーモグラフィーをイメージした色」など、どんなカラーにも染め上げる“激変動画”の総再生回数は3800万回を超え、スタイリスト歴１年目にして売り上げ月150万円オーバーという衝撃の記録を樹立した人気美容師。人気の理由をお客さんに聞くと、奇抜な見た目に反し接客が丁寧というギャップに加え、どんな難題にも応える技術力の高さだと言う。梅比良さんは施術のこだわりについて「一本一本の薬剤の知識を深く理解することや、ブリーチでしっかりと色を抜かないときれいに色が入らなかったり色落ちがかわいくなかったりするので、そこに注力しています」とのこと。
そんな梅比良さんは全国のヘアカラーをしたい人に伝えたいこととして、「過去の黒染めや縮毛矯正の履歴を隠すお客さんがいるけれど、カウンセリングで髪を見た時点で大体わかります」と断言。さらに「髪のレントゲン」と呼ばれる履歴確認用のブリーチを通すことで、お医者さんのように過去の施術履歴がすべてバレてしまうという美容師ならではの裏話で盛り上がった。
さらに番組では、EXIT・りんたろー。が稲垣、草、香取の美容室事情に迫る一幕も。「３人は美容室とか行かないんですか？」という質問に対し、香取が「（僕たちは）現場のヘアメイクさんの自宅とか、サロンもやってるヘアメイクさん（のところ）」と回答。貸切状態でカットしてもらっているという知られざるプライベートが明らかに。
ほかにも縮毛矯正の動画などでSNS動画総再生数３億回を突破したという「Tia.表参道」の美容師・遠井春彦さんは、「僕が担当しているアイドルのファンの方が“推しと同じ前髪にしたい”と来店。気づいたらアイドルとしてデビューしていた」と語り、スタジオは仰天。さらに、“激変動画”の総再生回数３億回超えの東京・恵比寿「Amoute」の代表・横井拓徹さんの凄腕カットを番組スタッフが体験することに。果たして気になる仕上がりは？『ななにー 地下ABEMA』#114は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
#114は「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP」と題し、「髪を切ってもらったら６歳くらい若く見られる」、「ヘアカット後、彼女ができて、結婚した」などお客さんの人生を変える奇跡の美容師たちが大集合。SNSで話題のビフォーアフター動画の裏側について赤裸々に語った。
続いて、「Null 原宿店」の梅比良快斗さんが登場。ピンクや水色、赤など奇抜な色のほかに「サーモグラフィーをイメージした色」など、どんなカラーにも染め上げる“激変動画”の総再生回数は3800万回を超え、スタイリスト歴１年目にして売り上げ月150万円オーバーという衝撃の記録を樹立した人気美容師。人気の理由をお客さんに聞くと、奇抜な見た目に反し接客が丁寧というギャップに加え、どんな難題にも応える技術力の高さだと言う。梅比良さんは施術のこだわりについて「一本一本の薬剤の知識を深く理解することや、ブリーチでしっかりと色を抜かないときれいに色が入らなかったり色落ちがかわいくなかったりするので、そこに注力しています」とのこと。
そんな梅比良さんは全国のヘアカラーをしたい人に伝えたいこととして、「過去の黒染めや縮毛矯正の履歴を隠すお客さんがいるけれど、カウンセリングで髪を見た時点で大体わかります」と断言。さらに「髪のレントゲン」と呼ばれる履歴確認用のブリーチを通すことで、お医者さんのように過去の施術履歴がすべてバレてしまうという美容師ならではの裏話で盛り上がった。
さらに番組では、EXIT・りんたろー。が稲垣、草、香取の美容室事情に迫る一幕も。「３人は美容室とか行かないんですか？」という質問に対し、香取が「（僕たちは）現場のヘアメイクさんの自宅とか、サロンもやってるヘアメイクさん（のところ）」と回答。貸切状態でカットしてもらっているという知られざるプライベートが明らかに。
ほかにも縮毛矯正の動画などでSNS動画総再生数３億回を突破したという「Tia.表参道」の美容師・遠井春彦さんは、「僕が担当しているアイドルのファンの方が“推しと同じ前髪にしたい”と来店。気づいたらアイドルとしてデビューしていた」と語り、スタジオは仰天。さらに、“激変動画”の総再生回数３億回超えの東京・恵比寿「Amoute」の代表・横井拓徹さんの凄腕カットを番組スタッフが体験することに。果たして気になる仕上がりは？『ななにー 地下ABEMA』#114は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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