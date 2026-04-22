集中治療室（ＩＣＵ）に入院する患者が４８時間以内に急変するかどうかを予測する人工知能（ＡＩ）を、大阪市の医療ベンチャーが開発した。

開発に協力した関西医科大総合医療センター（大阪府守口市）が今月から初導入しており、容体が安定した患者を一般病棟に移す際の判断に活用。ＩＣＵの適正運営に役立てて、救命率の向上を目指す。

重篤患者を２４時間体制で受け入れるＩＣＵでは、限られた病床を効率的に運用するために、容体が安定したと医師が判断した患者は一般病棟に移される。

しかし、その後急変して再びＩＣＵに入り、回復せずに死亡するケースがあることから、関西医大と医療ベンチャー「ＭｅＤｉＣＵ（メディキュー）」は２０２４年、急変リスクを予測できるシステム作りに着手。ＩＣＵを持つ全国の病院から集めた約２０万人分の患者データを基に、４８時間以内にＩＣＵに再入室したり、死亡したりする確率を算出できるＡＩを開発した。

予測に必要なデータは患者の脈拍や血圧、血液検査のデータなどで、昨年８月から同大総合医療センターで実証運用したところ、診療ガイドラインに基づく重症度の判定よりも高い精度で、リスク予測ができることを確認した。

今月１日から、同センターのＩＣＵや救命救急センターなど計７７床で本格運用を始め、医師の判断を支援。他の病院にも順次、導入を進める。

同大の中森靖教授（救急医学）は「経験だけでの判断は難しく、救命率を１％でも上げることに寄与してくれれば」と期待。医師でもある同社の木下喬弘（たかひろ）社長は「これからの救急医療の基礎システムにしていきたい」と話した。