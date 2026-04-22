【速報】「テレビ番組で楽曲使用」JASRACにウソの報告し使用料詐取か 音効会社元取締役の男逮捕-警視庁
テレビ番組に音楽効果をつける会社の元取締役の男が、自社が著作権を持つ楽曲を、番組で使用したとウソの報告をして日本音楽著作権協会（JASRAC）から楽曲の使用料600万円以上をだまし取ったとして逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、千葉県にあった音効会社「BONZO」で取締役を務めていた井上研一容疑者（59）です。
捜査関係者によりますと井上容疑者は2019年、実際には、自分が音効の業務を担当していない番組で自社が著作権を持つ楽曲を使用したとウソの報告をして、日本音楽著作権協会（JASRAC）から楽曲の使用料約627万円をだまし取った疑いがもたれています。
井上容疑者は、日本テレビで放送されていた一部のバラエティー番組などで音効作業を担当していましたが、全く関わりがない4つの番組で音効を担当したと偽り楽曲を使用したとウソの報告を行って使用料をだましとっていたとみられています。
井上容疑者は担当番組も含めて「架空請求」や「水増し請求」を繰り返していたとみられています。これまでにJASRAC側は井上容疑者や「BONZO」らを相手取って損害賠償請求訴訟を起こし、東京地裁は去年7月、約5億7000万円の支払いを命じる判決を言い渡していました。